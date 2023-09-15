Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı 10.050 TL Olacak

Son dakika haberi... Emekli maaşı zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma yapılması talimatını verdi. Toplu sözleşme sürecinin sonuçlanması sonrası 2 Bakanlık emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı" için çalışmaların sürdüğünü doğrularken AK Parti'den de önemli bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı İş Birliği Yapıyor

Emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe üzerinde çalışmalarını yürütürken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise teknik detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

AK Parti'den Önemli Açıklama Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı" için çalışmaların devam ettiğini doğrularken AK Parti'den de önemli açıklamalar geldi. AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı ile ilgili şunları söyledi: "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içerisinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

Meclis Yeni Yasama Yılına Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Meclis'in gündeminde önemli bir konu da emeklilik sistemi ve emekli zammı ile ilgili yapılacak düzenleme olacak. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, "Emekli zammı talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor." dedi.

Emekli Maaşı Çalışması Netleşmeden Tarih veya Rakam Verilmeyecek

Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, şunları söyledi: "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içerisinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

İlk Yasal Düzenleme Deprem İle İlgili Olacak

Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacakları yasal düzenlemelerden birinin depremle ilgili çalışmalar olacağını söyleyen Güler, İstanbul'un 39 ilçesindeki 962 mahallede zemin etüdü çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yasal düzenleme açısından çok hızlı ve nitelikli bir çalışmanın ortaya konulabilmesi için bakanlığımızın bürokrasisi çalışıyor. Görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız da onlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyorlar. Meclis'in açılmasıyla beraber gündeme gelecek. Muhalefetle de paylaşmak suretiyle ve belki de Meclisimizin ilk çalışması bu kanun kapsamında olacaktır." diye konuştu.