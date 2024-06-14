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Epic Games Toplam 6000 TL Değerinde İki Oyunu Bu Hafta Geçerli Olacak Şekilde Store'da Ücretsiz Hale Getirdi!

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Epic Games Toplam 6000 TL Değerinde İki Oyunu Bu Hafta Geçerli Olacak Şekilde Store'da Ücretsiz Hale Getirdi!
13-20 Haziran tarihleri arasında Epic Games Store'da Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2 oyunlarını ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Unutmayın, bu tarihler arasında kütüphanenize eklediğinizde oyunlar kalıcı olarak sizde kalacak. Haydi, bu fırsatı kaçırmayın ve maceraya şimdi katılın!

Epic Games Store her hafta Perşembe günleri ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta, 13-20 Haziran tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak temin edebileceğiniz oyunlar belli oldu.

Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons & Dragons Hayranları için Ücretsiz!

Epic Games geçtiğimiz hafta Marvel’s Midnight Suns’ı ücretsiz olarak sunmuştu. Bu hafta ise Dungeons & Dragons evrenini sevenler için Idle Champions of the Forgotten Realms ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu strateji oyunu, oyunculara özel içerikler sunuyor ve oyunun girişinde Duke Ravengard’s Champions of Renown Paketi kazanma fırsatı sağlıyor. Geliştiriciye göre, bu içerik paketinin değeri 100 doları aşıyor. Oyun, 20 Haziran'a kadar kütüphanenize eklenirse kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Redout 2: Hız Tutkunları için Ücretsiz Yarış Deneyimi!

Redout 2, arcade tarzı yarış oyunları sevenler için ideal bir seçenek. Tek oyunculu hikaye modu ve çok oyunculu yarış seçenekleri sunan Redout 2, futuristik yarışlarda yüksek hızlı bir deneyim vaat ediyor. Oyunda araçları kişiselleştirme imkanı ve kendi yarış haritalarını oluşturma özelliği bulunuyor. Steam'de 465 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan Redout 2, 20 Haziran'a kadar ücretsiz olarak Epic Games Store'da bulunabilecek.

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