En Uygun Taşıt Kredisi Veren Banka: Garanti BBVA ile Taşıt Sahibi Olma Fırsatı!

Araç almak isteyen vatandaşlar, bankaların müjdeli açıklamalarıyla sevince boğuluyor. Düşük taksitli taşıt kredisi başvuruları, banka duyurusuyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Şimdi, en uygun faizli taşıt kredisini sunan o banka hangisi, gelin birlikte inceleyelim.

Otomobil Fiyatlarındaki Yükselişe Rağmen Çözüm: Düşük Faizli Taşıt Kredileri!

Otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların araç sahibi olma hayallerini ertelemesine neden olurken, bazı bankalar ise bu hayallerin gerçek olmasına olanak tanıyor. Son zamanlarda ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında önemli bir artış yaşanıyor. Ancak mevcut otomobil piyasasında birikim yaparak araç sahibi olmak pek mümkün değil. Bu durumda vatandaşlar, kendilerine en uygun taşıt kredilerini araştırmaya başlıyor. Kredi faiz oranlarındaki yükselişle birlikte, vatandaşlar düşük faizli taşıt kredilerini bulmanın yollarını araştırıyor. İşte bu noktada devreye giren banka, düşük faizli taşıt kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Peki, en düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? Aylık ödemesi en düşük olan taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte en uygun taşıt kredisi veren banka detayları.

Taşıt Kredilerine Artan İlgi

Son aylarda otomobil fiyatlarındaki artış, 2024 başlarında bir miktar düşüş gösterdi. Bu düşüşle birlikte araç almak isteyen vatandaşlar, düşük faizli taşıt kredisi araştırmalarına yönlendi. Yüksek faiz oranları, vatandaşların aylık ödemelerini artırarak zorlaştırıyor. Bu nedenle düşük faizli taşıt kredisi bulan vatandaşlar, fırsatı kaçırmadan başvurularını yapmaya başlıyor. Artan taşıt kredisi başvurularıyla birlikte, bazı bankalar da taşıt kredi kampanyalarını güncelliyor.

BDDK Tarafından Taşıt Kredisi Faiz Oranlarında Düzenleme

Bankacılık ve Denetleme Kurulu (BDDK), sıfır taşıt kredilerinde bazı düzenlemeler yaptı. Bankalar, kendi taşıt kredisi kampanyalarını BDDK düzenlemelerine göre şekillendiriyor. BDDK'nın belirlediği düzenlemelere göre, fatura değerine bağlı olarak 400 bin TL'ye kadar olan araçlara yüzde 70 oranında taşıt kredisi sağlanıyor. Ayrıca, 48 aya kadar vade imkanı da sunuluyor. 400 bin TL ile 800 bin TL aralığındaki araçlar için bankalar yarı yarıya taşıt kredisi sağlayabiliyor. Bu fiyat aralığındaki araçlara 36 aya kadar taksit imkanı da sunuluyor. 800 bin TL'den fazla, 1 milyon 200 bin TL'den az değere sahip araçlara yüzde 30 oranında kredi, 24 ay vade imkanıyla sunuluyor. 1 milyon 200 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar olan araçlar için ise yüzde 20'ye kadar taşıt kredisi, 12 ay taksitle ödeniyor. Peki, en uygun taşıt kredisi hangi bankada?

En Uygun Taşıt Kredisi Veren Banka: Garanti BBVA

Garanti BBVA, müşterilerine en uygun taşıt kredisi fırsatını sunuyor. 2 milyon TL'ye kadar olan araçlar için taşıt kredisi sağlayan Garanti Bankası, maksimum yüzde 70'e kadar nakit desteği sunuyor. Aracın değerine bağlı olarak belirlenen ödeme miktarında, en düşük faizli taşıt kredisi hesaplara yatıyor. Garanti BBVA ile taşıt kredisi çeken müşteriler, 48 aya kadar taksit imkanından yararlanırken, düşük faizli kredi sayesinde aylık ödemelerini daha uygun koşullarla gerçekleştirebiliyor.