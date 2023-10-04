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En düşük 7.500 Emekli Maaşı Alanlara Müjde !

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En düşük 7.500 Emekli Maaşı Alanlara Müjde !
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, yeni bir hesap tablosu oluşturuldu. Son 6 aydaki enflasyon oranlarına göre, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 25.11'lik bir artış kaydedildi. Ancak, emeklilerin Ocak ayındaki maaş zamlarını tam olarak hesaplamak için geriye sadece 3 aylık veri kaldı

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, yeni bir hesap tablosu oluşturuldu. Son 6 aydaki enflasyon oranlarına göre, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 25.11'lik bir artış kaydedildi. Ancak, emeklilerin Ocak ayındaki maaş zamlarını tam olarak hesaplamak için geriye sadece 3 aylık veri kaldı

EMEKLİYE ZAM YOLDA!

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi. Gözler enflasyon zammının yanı sıra iyileştirme çalışmalarında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta enflasyon artışı + iyileştirme yapılacak.

3 AYLIK ORAN NE ÇIKTI?

Enflasyon zammının oranını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu da yüzde 9.09 olarak açıklamıştı. Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 4.75 oldu. Böylece 6 aylık verinin 3 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre yüzde 25.11 artış oluşurken, geriye 3 aylık veri kaldı.

İŞTE 6 AYLIK TAHMİNLER

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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