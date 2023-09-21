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Emir Yukardan Geldi! Erdoğan Kararıyla Bankalar 350.000 TL Faizsiz Kredi Verecek

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Emir Yukardan Geldi! Erdoğan Kararıyla Bankalar 350.000 TL Faizsiz Kredi Verecek
Halkbank'ın faizsiz kredi fırsatıyla işinizi büyütün! 350 bin TL'ye kadar kredi, faizsiz ve geri ödemesiz ilk yıl. Başvurular açık! Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

Kredi faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, Halkbank'ın sunduğu faizsiz kredi imkanı tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Banka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle yüzde sıfır faizli ve ilk yıl geri ödemesiz olarak 350 bin TL'ye kadar finansman desteği sunmaktadır. Bu eşsiz fırsat, yüksek miktarlı finansmana ihtiyaç duyanlar için büyük bir avantaj sunmaktadır. Ayrıca, bu kredi 2 yıl boyunca geri ödemesiz olacak, bu da işletmelerin rahat bir şekilde büyümelerine olanak tanıyacaktır.

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Kimler Başvurabilir?

Halkbank'ın sunduğu bu özel kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler için başvuru şartları oldukça uygundur. Yeni bir işletme kurmak isteyen girişimciler, işlerini genişletmeyi planlayan kişiler ve mevcut işletmeler bu fırsattan yararlanabilirler. Ayrıca, KOSGEB iş birliğiyle KOBİ'lere yönelik özel bir kredi fırsatı da sunulmaktadır. Bu program kapsamında yeni işletme açmayı hedefleyenlere faizsiz 300 bin TL kredi verilecek ve ayrıca 50 bin TL'lik genel teçhizat giderleri için de kredi imkanı sağlanacaktır.

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Başvuru Süreci Başladı!

Yeni bir iş kurmak isteyenler için 350 bin TL'ye kadar faizsiz 36 ay vadeli kredi fırsatı için başvurular başlamış durumdadır. KOSGEB'in ve Halkbank'ın resmi internet siteleri üzerinden bu fırsatla ilgili daha fazla detayı öğrenebilirsiniz. Bu benzersiz finansman fırsatını kaçırmayın!

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