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Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım:

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Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım:
"Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirterek, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti.

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız. Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

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