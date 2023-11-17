Emine Erdoğan'dan "Filistin'in yanındayız" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, acının ve merhametin dili, dini ve ırkı olmadığını vurgulayarak, "Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz. Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, paylaşımında konum işaretiyle "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" ve "Tek Yürek Filistin" etiketlerine yer verdi.