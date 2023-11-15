Emine Erdoğan: Gazze bugün artık, meçhul çocuklar şehri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuklara hitap etti.

Bugün, bütün öğrencileri şehit olduğu için öğrenim yılının resmen sona erdiğini açıklayan Gazze Eğitim Bakanlığını konuşmak için buluşmadıklarını belirten Erdoğan, "Kardeşlerini 'Korkmayın, birazdan öleceğiz.' sözleriyle teselli eden, tabuttan daha güvenli bir yer bilmeyen çocuklar için de çok geç bugün. 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna, 'Filistinli çocuklar büyüyemeyiz ki.' diyen o yavrular için de geç kaldık. Oyunları bombalardan kaçmak, sedyeyle yaralı taşımak, enkaz kazmak ve şehitlik olan çocukları anmak için toplanmadık bugün. Bugün buradayız, çünkü biz amasız ve niyesiz bir ateşkes talep ediyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan, tarihte yaşatılan korkunç mağduriyet üzerinden kendine uluslararası meşruiyet alanı açmış bir devleti, ona karşı duyulan suçluluk psikolojisi içinde on yıllardır, göz göre göre şımartan uluslararası sistemin son 40 gündür nasıl bir canavara dönüştüğüne şahit olduklarını dile getirdi.

"Her şey aklıma gelirdi de bir gün savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramını çocuklar için kullanacağımızı düşünmezdim." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"El-Şifa Hastanesi'nde çalışan doktorun, 'En zor şeyin, ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna meçhul bebek yazmak' olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor. Gazze bugün artık, meçhul çocuklar şehri. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum. İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının, işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarını talep ediyorum. Filistin'de bugün yaşanan post-modern holokostun, bir kendini savunma hakkının tezahürü olduğunu iddia edenlerin de aynı şekilde sorumlu tutulması gerektiğine inanıyorum. Artık kimse bu komik retoriklerle dünyanın vicdanlı insanlarını aptal yerine koymasın."

"Yakın geçmişte Yahudileri yok etmek isteyen zalimlik ile aynı yerde anılacaksınız"

Neredeyse bir asırdır Filistin halkına reva görülen ırkçı uygulamaları, sistematik hırsızlığı ve işgal planlarını, artık bütün dünyanın apaçık bir şekilde gördüğüne işaret eden Erdoğan, doğuda ve batıdaki tüm devletler değilse de bütün halkların artık Filistin'in haklı davasının müdafisi olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, "Sözde hümanist değerlerin taşıyıcısı olduğunu iddia eden tırnak içinde 'medeni dünyanın' 40 gündür içine düştüğü acziyetten, izlediği iki yüzlü siyasetten, kendi halkları gibi biz de büyük bir utanç duyuyoruz. Kimse ilk taşı atamıyor, çünkü çoğunun bu suçta tarihi bir payı var. Bugün yaşanan etnik temizliği, yaratıcının buyruğu olarak savunanlara sesleniyorum. Allah, hiçbir çocuğun öldürülmesine izin vermez. Yaratıcıya böyle korkunç bir iftirayı, ne cüretle atarsınız? Bir Müslüman olarak bunu şiddetle reddediyorum. Çünkü bizim inandığımız Allah, rahmandır, rahimdir. İlahi azabı hak etmiş şehirlerde bile en azından 10 masum bulunur diyen, o masum canlar için azabın gelmemesini dileyen, kendisini o canlar için feda etmeye hazır, tüm insanlığı manevi çocukları kabul eden, ortak atamız Hazreti İbrahim Aleyhisselamın karşısına hangi yüzle çıkacaksınız? Merak ediyorum, 4 binden fazla çocuğu, kendi sapkın ideolojiniz uğruna katlettiğinizi, Hazreti İbrahim'e nasıl açıklayacaksınız?" ifadelerini kullandı.