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Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi yarın başlıyor

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Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi yarın başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlayacak.

Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara yarın; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

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