  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Emeklilerin Hesaplarına Ödemeler Ocak 2024 Ayı Zamlı Olarak Yatacak! Emekli Maaşı 17.002 TL

Emeklilerin Hesaplarına Ödemeler Ocak 2024 Ayı Zamlı Olarak Yatacak! Emekli Maaşı 17.002 TL

Yayınlanma:
Emeklilerin Hesaplarına Ödemeler Ocak 2024 Ayı Zamlı Olarak Yatacak! Emekli Maaşı 17.002 TL
Emeklilerin Ocak zammıyla ilgili güncel bilgileri içeren makalemizde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57, memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oranında zam aldığını ve bu artışın Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Emeklilerin Ocak ayındaki zam oranları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve BağKur emeklileri için enflasyon zammı yüzde 37.57 olarak belirlenirken, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 49.25 oldu. Bu zam, kök aylıklara uygulanacak ve Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payında bir artış da gündemde, bu da taban aylık ödemesini 7 bin 500 lira seviyesine çıkarabilir. Peki, emeklilerin mevcut durumdaki maaşları ve potansiyel artışlar nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

Zam Oranları ve Ek Ödemeler

İlk olarak, tüm kök aylıklara zam oranı uygulanacak. Bu oran, mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57, memur emeklileri için ise yüzde 49.25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Bu sayede hem kök aylık hem de ek ödeme tutarı artacak.

2023/09/13/para-3.jpg

Örneğin; 15 bin lira maaşı olan bir memur emeklisine, 600 lira ek ödeme eklenerek toplamda 15 bin 600 lira ödeniyordu. Bu emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 22 bin 387 lira 50 kuruş olacak, bu tutar üzerinden ek ödemesi ise 895,50 lira olacak. Böylece emeklinin hesabına aylık 23 bin 283 lira (22.387,50 + 895,50) yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Hesaplamalar

Aynı örneği SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düşünelim. 15 bin 600 lira alan bir emekli için yüzde 37.57 artışla yeni aylık 20 bin 635 lira 50 kuruş olacak, bu tutar üzerinden ek ödeme ise 825,42 liraya çıkacak. Buna göre, emekliye artık aylık 21 bin 460 lira 92 kuruş ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının refah payı ile artırılması düşünülüyor. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni aylığının hesabı aynı yöntemle, ancak yeni oran üzerinden yapılacak.

2023/09/15/para14-002.jpg

Artış memur emeklilerinkine benzer şekilde yüzde 49.25'e yükseltilirse, ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alan bir emekliye artık 23 bin 283 lira ödenecek. Bu sayede emeklilerin Ocak ayındaki maaşları, zam oranları ve ek ödemeleriyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Gündem
Emeklilere Ocak 2024 İkramiyesi Onaylandı! Yarın Sabah Hesaplara 6000 TL Yatacak
Emeklilere Ocak 2024 İkramiyesi Onaylandı! Yarın Sabah Hesaplara 6000 TL Yatacak
Yeni TOKİ Projesi ile Ev Sahibi Olmayan Kalmayacak! TOKİ 1008 Tane Daire Verecek
Yeni TOKİ Projesi ile Ev Sahibi Olmayan Kalmayacak! TOKİ 1008 Tane Daire Verecek
Rekor Vadeli Mevduat Faiz Oranlarıyla 250.000 TL Kazanın!
Rekor Vadeli Mevduat Faiz Oranlarıyla 250.000 TL Kazanın!
O Bankadan Yüzde Sıfır Faiz Oranına Sahip 250.000 TL Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
O Bankadan Yüzde Sıfır Faiz Oranına Sahip 250.000 TL Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kadınlara Yönelik Yeni Sosyal Yardım Ödeneği: 24 Ay Kesintisiz 6450 TL Ödeme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kadınlara Yönelik Yeni Sosyal Yardım Ödeneği: 24 Ay Kesintisiz 6450 TL Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
2024 Konut Kredisi Rehberi: En Uygun Faiz Oranlarıyla Finansal Geleceğinizi Şekillendirin!
2024 Konut Kredisi Rehberi: En Uygun Faiz Oranlarıyla Finansal Geleceğinizi Şekillendirin!