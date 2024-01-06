Emeklilerin Hesaplarına Ödemeler Ocak 2024 Ayı Zamlı Olarak Yatacak! Emekli Maaşı 17.002 TL

Emeklilerin Ocak ayındaki zam oranları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve BağKur emeklileri için enflasyon zammı yüzde 37.57 olarak belirlenirken, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 49.25 oldu. Bu zam, kök aylıklara uygulanacak ve Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payında bir artış da gündemde, bu da taban aylık ödemesini 7 bin 500 lira seviyesine çıkarabilir. Peki, emeklilerin mevcut durumdaki maaşları ve potansiyel artışlar nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

Zam Oranları ve Ek Ödemeler

İlk olarak, tüm kök aylıklara zam oranı uygulanacak. Bu oran, mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57, memur emeklileri için ise yüzde 49.25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Bu sayede hem kök aylık hem de ek ödeme tutarı artacak.

Örneğin; 15 bin lira maaşı olan bir memur emeklisine, 600 lira ek ödeme eklenerek toplamda 15 bin 600 lira ödeniyordu. Bu emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 22 bin 387 lira 50 kuruş olacak, bu tutar üzerinden ek ödemesi ise 895,50 lira olacak. Böylece emeklinin hesabına aylık 23 bin 283 lira (22.387,50 + 895,50) yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Hesaplamalar

Aynı örneği SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düşünelim. 15 bin 600 lira alan bir emekli için yüzde 37.57 artışla yeni aylık 20 bin 635 lira 50 kuruş olacak, bu tutar üzerinden ek ödeme ise 825,42 liraya çıkacak. Buna göre, emekliye artık aylık 21 bin 460 lira 92 kuruş ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının refah payı ile artırılması düşünülüyor. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni aylığının hesabı aynı yöntemle, ancak yeni oran üzerinden yapılacak.

Artış memur emeklilerinkine benzer şekilde yüzde 49.25'e yükseltilirse, ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alan bir emekliye artık 23 bin 283 lira ödenecek. Bu sayede emeklilerin Ocak ayındaki maaşları, zam oranları ve ek ödemeleriyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor.