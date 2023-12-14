Emeklilere Yeni Yılda Büyük Kıyak! Bankalar Emekli Promosyonlarını Artırdı
Yılbaşına yaklaşırken, milyonlarca emekli, promosyon ödemelerini merakla beklemektedir. Bankalar, yeni yılda zamlı ödeme miktarlarını açıkladı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon ödemelerinde artış yaşanacağını görmektedir. İşte bankaların emeklilere özel kampanyalar ve promosyonlar hakkında detaylar:
İş Bankası Promosyonları: 7500 TL'ye Kadar Ödeme
İş Bankası, emekli maaşını hesaplarına taşıyanlara 7500 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır.
Akbank'ın Cazip Teklifi: 12.000 TL Ödül!
Akbank'a maaşlarını taşıyan emeklilere, 10.000 TL promosyon ve 2000 TL chip-parayla birlikte toplamda 12.000 TL ödül verilmektedir.
ING Promosyonları: 12.500 TL'ye Kadar
ING, emekli maaşı alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır.
Garanti BBVA'dan Bonus İmkanı: 7500 TL Promosyon ve 1000 TL Bonus
Garanti BBVA, emeklilere 7500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 1000 TL bonus imkanı sunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden kolayca hesap taşıması yapılabilmektedir.
QNB Finansbank: EYT'li Vatandaşlara 9200 TL Promosyon
QNB Finansbank, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 9200 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır.
Yapı Kredi: 9000 TL'ye Kadar Ödeme
Yapı Kredi, emekli maaşlarını taşıyanlara 9000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır.
Denizbank'tan Nakit Promosyon: 5000 TL'ye Kadar
Denizbank, emeklilere 5000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.
Nasıl Başvurabilirsiniz?
Promosyon ödemesi uygun olan bankayı seçmek için şartlar ve miktarları detaylıca incelemelisiniz. Başvuru süreci şu adımları içermektedir:
- Bankanızla iletişime geçerek detaylı bilgi alın.
- Gerekli evrakları hazırlayın.
- Bankanın şubesine başvuruda bulunun.
- Maaş taşıma işleminiz tamamlandığında, promosyon ödemeniz otomatik olarak hesabınıza yatırılacaktır.
Yeni yılda emekli promosyonlarını değerlendirirken, sunduğumuz bilgiler doğrultusunda en uygun seçeneği tercih edebilir ve maddi avantaj elde edebilirsiniz.