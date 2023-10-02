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Emeklilere yeni bir müjde geldi-Garanti Bankasından emeklilere 7.500 TL maaş promosyonu

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Emeklilere yeni bir müjde geldi-Garanti Bankasından emeklilere 7.500 TL maaş promosyonu
Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaşı için sevindirici bir haber var! Son zam ve ikramiyelerin ardından, emekli vatandaşlarımıza yönelik yeni bir ödeme daha yapılacak. Üstelik bu fırsattan yararlanmak için tek yapmanız gereken, hemen başvuruda bulunmak. İşte bu önemli fırsatla ilgili detaylar...

Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaşı için sevindirici bir haber var! Son zam ve ikramiyelerin ardından, emekli vatandaşlarımıza yönelik yeni bir ödeme daha yapılacak. Üstelik bu fırsattan yararlanmak için tek yapmanız gereken, hemen başvuruda bulunmak. İşte bu önemli fırsatla ilgili detaylar...

Garanti BBVADAN EMEKLİYE BÜYÜK PROMOSYON

Garanti BBVA, emekli müşterilerine özel yeni bir promosyon fırsatı duyurdu. Milyonlarca emekli maaş miktarlarına göre fraklı promosyon kampanyalarından yararlanabilecek. Her banka aylık olarak promosyon güncellemesi yaparken Garanti BBVA Ekim ayı için emekli promosyonlarını açıkladı. Garanti BBVA emekli müşterilere Ekim ayında şu maaş promosyonu ödemelerini yapacağını açıkladı:

Emekli maaşları 3.500 TL’ye kadar olanlara 4.500 TL,

-Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL,

-Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL,

-Emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

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