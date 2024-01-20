Emeklilere ve Memurlara Mart Ayında Beklenmedik Ara Zam Müjdesi! O Tarihte Maaşlar 21.560 TL Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7. Dönem Toplu Söyleşmesi, memur ve memur emeklileri için Temmuz 2024'te önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yapılan düzenlemelerle, memur emeklileri resmi enflasyonun altında zam alacaklarını öğreniyorlar. Detaylar, Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde gizli.

Yeni Dönemde Zam Hesaplamaları

Memur-Sen konfederasyonu ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti ile Hükümetin birlikte hazırladığı 7. Dönem Toplu Sözleşmesi, Temmuz 2024, Ocak 2025 ve Temmuz 2025 aylarında resmi enflasyonun altında zam alınacağını öngörüyor. Yapılan hesaplamalara göre, Ocak 2024'te alınan zam geri alınacak ve memur maaşları düşük kalacak.

Zam Modelinin Ardındaki Detaylar

Dönem Toplu Sözleşme zamları, şeytani bir modelleme üzerine kurulu. Toplu sözleşme zamları, enflasyonun üzerine eklenmek yerine enflasyondan düşülüyor. Ayrıca, her altı ayda bir toplu sözleşme zam oranı düşüş gösteriyor (%15, %10, %6, %5 gibi). Bir önceki altı aylık dönemde uygulanan toplu sözleşme zammı resmi enflasyondan düşülüyor.





Temmuz 2024'te Beklentiler

Temmuz 2024’te memur ve memur emeklilerinin zamları, resmi enflasyonun altında olacak. Örneğin, 2024’ün ilk altı ayının resmi enflasyonu yüzde 20 olduğunda, memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyonun 5,22 puan altında zam alacaklar. Bu durum, Ocak 2024'te alınan artışın geri alınmasına neden olacak.

Toplu Sözleşme Düzenlemesi