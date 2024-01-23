Emeklilere Özel Kredi Fırsatları: Aktif Bank ve PTT İle Detaylı İnceleme!

Emekliler için sunulan kredi fırsatları gün yüzüne çıktı. Aktif Bank'ın özel kefalet ve şartsız emekli kredisinin detayları artık açıklandı. Zamların etkisiyle maaşları ve alım güçlerini koruma mücadelesi veren emeklilere, günlük sadece 11 TL taksitle, ihtiyaçlarına uygun 5 bin TL kredi imkanı sunulacak. Kredi miktarı, emeklilerin taleplerine bağlı olarak değişebilecek ve vade süresi de emeklilerin isteğine göre güncellenebilecektir.

PTT Emekli Kredisi İle Acil Nakit İhtiyacınızı Karşılayın

PTT tarafından da emekli kredisi verileceği duyuruldu. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere, aylık yüzde 3,19 faiz oranıyla başlayan faizlerle 100 bin TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunulmaktadır. Aktif Bank, ihtiyaçlarınızın değil, borçlarınızın ertelenebileceğini vurgulayarak detayları paylaştı.

Aktif Bank Günlük 11 TL Taksitli İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan hesaplamalara göre, emeklilere ihtiyaçları doğrultusunda en az 1.250 TL ve en fazla 100 bin TL arasında kredi verilecektir. Vade süresi ise en az 3 aydan en fazla 36 aya kadar tercih edilebilecektir.

5 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekliler, 24 ay vade seçeneğiyle aylık sadece 332,89 TL ödeme yapabileceklerdir. Vade süresinin artmasıyla taksit miktarı düşerken, tam tersi durumda taksit miktarının artabileceğini unutmayın. Aylık 332,89 TL ödemenin günlük karşılığının ise 11 TL olduğu belirlendi.

Emekli 25 Bin TL İhtiyaç Kredisi Hesaplaması

Emekliler, 25 bin TL ihtiyaç kredisi talep ettiklerinde, 24 ay vade seçeneğiyle aylık 1.664,44 TL taksit ödeme yapacaklardır. Kredi için 143,75 TL tahsis ücreti alınacağı bildirildi.

Emeklilere Özel Kredinin Avantajları

Aktif Bank'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, emekli maaşını PTT'den alanlar, tüm PTT merkezlerinden kredilerini anında kullanabileceklerdir. Ayrıca, maaşlarını taşıyanlar, en yakın PTT Merkezi'ne giderek 100 bin TL'ye kadar olan kredilerini hemen alabileceklerdir.