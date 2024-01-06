Emeklilere O Bankadan 215.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

Faiz oranları günümüzde sürekli artış gösteriyor. Özellikle yaz mevsiminin başından bu yana artan faizler, kredi kartı veya kredi kullanacak olan vatandaşları endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikalarındaki güncellemelerle birlikte, politika faizlerindeki artış Haziran ayından beri devam etmektedir. Bu durum borcu olan ve acil ihtiyaçları olan vatandaşları kredi kullanmaktan çekimser kılmaktadır. Faiz oranları uçuk seviyelere ulaşırken, bankalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşteri çekmeye veya mevcut müşterilerini elde tutmaya çalışıyor.

Emekli Maaşlarında Beklenti

Emekli maaşlarının şekillenmesi büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışlar, emekli maaşlarının da benzer bir oranda artabileceği beklentisini oluşturuyor. Önümüzdeki haftalarda emekli maaşlarının açıklanması beklenirken, bankalar da yeni yılda emekli müşterilere yönelik kampanyalara devam ediyor.

QNB Finansbank'ın Düşük Faizli Kredi Kampanyası

Borcu olan emeklilere özellikle QNB Finansbank'ın sunduğu düşük faizli borç kapatma kredisi, 2024 yılında da devam ediyor. Finansbank, QNB ile birleştikten sonra müşterilerine daha geniş fırsatlar sunmaya devam etmiş ve daha çok tercih edilebilir hale gelmiştir. Kampanya kapsamında, ilk müşterisine 100,000 TL'ye kadar %3,84 faiz oranı sunulurken, 50,000 TL'ye kadar olan kredilerde %2,59'dan başlayan faiz oranlarıyla 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Banka tarafından sunulan birçok ihtiyaç kredisi kampanyası bulunmaktadır. 10,000 TL'ye kadar olan kredilerde sıfır faiz avantajı, 50,000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ve %2,59 faizli seçenekler, 100,000 TL'ye kadar olan kredilerde ise %3,84 faizli ve 12 aylık ödeme avantajları devam etmektedir.

Emekliye Özel Avantajlar

Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını bankaya taşıdıklarında birçok avantajdan faydalanabilirler. Yukarıda bahsedilen kredi kampanyalarının yanı sıra, banka tarafından sağlanan emekli promosyonu kampanyası da devam etmektedir. Bu kampanya kapsamında, banka emekli müşterilere 9200 TL'ye varan ek ödeme yapmaktadır.

Bu sayede emekli, maaşını taşıyarak krediden faydalanmanın yanı sıra, 50,000 TL'ye kadar ek 9,200 TL'ye varan promosyon ödemesinden de faydalanabilir. Bu avantajlar, emeklilere finansal destek sağlamak adına önemli bir fırsat sunmaktadır.