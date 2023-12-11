Emeklilere Müjde: 6.750 TL Emekli İkramiyesi Detayları ve Ödeme Tarihi

Milyonlarca emeklinin dikkati, Ekim ayından beri devam eden 5.000 TL emekli ikramiyesi haberlerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayının başında yaptığı müjdeli açıklamaya göre, 5 bin lira ikramiye ödemesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında tek seferlik olarak yapılacaktı. Kasım ayının ortasına gelindiğinde ise hak sahibi emeklilere bu ikramiye ödemeleri yapıldı. Ancak, bu ödemeden yararlanamayan emekliler de hakkını aradı ve talepleri olumlu karşılandı. Şimdi, çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödeneceği konusunda bilgi verilmesi bekleniyor.

5.000 TL Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihi Yaklaşıyor

Torba yasa teklifi çerçevesinde görüşülen çalışan emekliye ikramiye ödemelerinin, yeni yıl öncesinde hesaplara aktarılması tahmin ediliyor. 2023 yılı bitmeden, tüm emeklilerin 5 bin lira ikramiye ödemesinden faydalanması öngörülüyor. Bu bağlamda, Aralık ayı içerisinde emeklinin hesabına 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya el attık. Emeklilerimizin hesabına beşer bin TL'yi süratle yatıracağız." diyerek çalışan emeklilere müjde vermişti.

Müjde Aralık Ayında mı?

Çalışan emekliye 5.000 TL emekli ikramiye ödemeleri, fiili çalışmaların meclise taşınması sonrasında net yanıt bulacak. Ancak, ön görüler, bu ödemelerin yılbaşı öncesine denk gelebileceğini gösteriyor.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Bakan Işıkhan, 3. emekli ikramiye ödemeleri için yılbaşı öncesini işaret etti. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı alan emeklinin, 3. emekli ikramiyesi hesaplamalarında 7500 TL emekli maaşı alacak bireyin, Aralık ayı içerisinde 5.000 TL emekli ikramiyesi alabileceği belirtiliyor.

Emekli Promosyonu da Eklenebilir

Emekli, Aralık ayında emekli promosyonu başvurusu yaparak, seçtiği bankadan emekli promosyonu ödemesi alabilir. En yüksek emekli promosyonu ödemesini sunan bankalardan biri, Garanti Bankası'dır. Garanti Bankası, emekli promosyonunu maaş aralığına göre 8500 TL'ye kadar ödemektedir. 7500 TL emekli maaşı alan bir birey, emekli promosyonu olarak ek olarak 6.750 TL ödeme alabilir.

Bu işlemi tamamlayan emekli, cebine Aralık ayı içerisinde 19,250 TL ödeme alacak demektir.