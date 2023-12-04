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Emeklilere İkinci İkramiye Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yeni Düzenleme

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Emeklilere İkinci İkramiye Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Yeni Düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan torba yasa teklifi, emeklilere müjdeli haber getiriyor. Yeni düzenleme kapsamında, 1 Ekim 2023'ten itibaren 4,7 milyon emekliye 5 bin TL ikramiye ödenecek. Bu adım, emeklilerin mali durumunu olumlu yönde etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan torba yasa teklifi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulmaya hazırlanıyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, ilk aşamada ikramiye alamayan emekliler için ikinci bir ikramiye ödemesi yapılacak.

Bakanlık tarafından sunulan teklife göre, 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla emekli aylığı alan tüm vatandaşlara 5 bin TL'lik ikramiye ödenecek. Bu adımın, yaklaşık 4,7 milyon emeklinin ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlaması bekleniyor. Ödemelerin 11 Aralık'ta hesaplara yatırılacağı açıklandı.

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Ek Zam Beklentisi ve Gelecek Planlamaları

Yapılan açıklamaya göre, emekliler arasında ek zam beklentisi de bulunuyor. Ancak, hükümetin 2024 yılına kadar herhangi bir ek ödeme yapmayı planlamadığı belirtiliyor, özellikle Ramazan Bayramı ikramiyelerine kadar. Bununla birlikte, 31 Mart 2023'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde, hükümetin Ocak ayında en düşük emekli maaşlarına ek bir artış yapma olasılığı yüksek görünüyor. Benzer bir artışın geçtiğimiz yıl Mart ayında da gerçekleştiğini hatırlatmak önemlidir.

Bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yapılan düzenleme ile birlikte, yaklaşık 4,7 milyon emeklinin yararlanacağı ikinci ikramiye ödemesi 11 Aralık'ta hesaplara yatırılacak. Ayrıca, seçim öncesi Ocak ayında ek zam beklentisi de emekliler arasında konuşulan bir konu olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, emeklilerin mali durumlarına olumlu etki yapması beklenen önemli düzenlemeler olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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