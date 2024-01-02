  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Emeklilere Geçen Ay Vaat Edilen Promosyon Fiyatları Bu Ay Ödenecek! Emeklilere 25.000 TL Promosyon Fırsatı

Emeklilere Geçen Ay Vaat Edilen Promosyon Fiyatları Bu Ay Ödenecek! Emeklilere 25.000 TL Promosyon Fırsatı

Yayınlanma:
Emeklilere Geçen Ay Vaat Edilen Promosyon Fiyatları Bu Ay Ödenecek! Emeklilere 25.000 TL Promosyon Fırsatı
Güncel banka promosyonları ve emekli zam beklentileri! Yılın ilk ayında bankalarla yapılan anlaşmalar ve emekli promosyonlarındaki gelişmeler merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2024'te maaş artışları beklenirken, güncel promosyonlar resmi internet siteleri üzerinden takip edilecek.

Milyonlarca emekli ve memur, yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında maaşlarına yapılacak zamları beklerken, emekli promosyonlarındaki olası artışlar da gündemde. Bu süreçte, farklı sektörlerde çalışan personel, belediyelerde, işyerlerinde, üniversitelerde ve müdürlüklerde görev yapanlar, bankalarla devam eden promosyon görüşmelerini yakından takip ediyorlar.

2023/09/13/para-3.jpg

Ocak 2024 Promosyon Ödemeleri

Eğitim Bir-Sen Giresun Şubesi ve Yapı Kredi Bankası İle Anlaşma Sağlandı

2023 yılının son ayında bankalarla promosyon anlaşmaları sağlandıkça kamuoyuna duyurular yapılıyor. Eğitim Bir-Sen Giresun Şubesi, Yapı Kredi Bankası ile 21.500 TL promosyon anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca, söz konusu 21.500 TL'lik promosyon ödemesi, 20 Ocak 2024 tarihine kadar eğitim çalışanlarının hesaplarına yatırılacak. Hesap açılış işlemleri için banka yetkilileri kurumları ziyaret edecekler. Tüm eğitim camiasına hayırlı olsun denilmişti.

2023/09/15/para11.jpg

Ocak Ayında Güncel Maaş Promosyonları

Kurum Çalışanları ve Emekliler Promosyon Gelişmelerini Takip Ediyor

Farklı kurumlarda çalışan personel, maaş promosyonlarına dair araştırmalar yaparken, 2024 yılının ilk ayında gelecek açıklamaları da merakla bekliyor. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları, kamuoyuna duyurulacak. Aynı zamanda emekli promosyonları da yakından takip ediliyor. Ocak ayının ilk günlerinde bankalar, maaş aralıklarına göre sağladıkları güncel promosyonları kamuoyuna duyururken, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli promosyonlarında artış olup olmayacağı ise merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılan zam sonrasında, 2024 yılında promosyonlarda bir artış olması durumunda, bankalar resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verecekler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Devletten Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Ödeneği: 2 Yıl Kesintisiz 8750 TL Ödeme
Devletten Kadınlara Yönelik Sosyal Yardım Ödeneği: 2 Yıl Kesintisiz 8750 TL Ödeme
Yeni Yılın Yeni Sosyal Yardım Ödemeleri Belli Oldu! Sosyal Yardım Ödemelerine Yüzde İki Yüz Zam
Yeni Yılın Yeni Sosyal Yardım Ödemeleri Belli Oldu! Sosyal Yardım Ödemelerine Yüzde İki Yüz Zam
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzin Fiyatları Kısa Süreliğine Dibi Gördü! Bu Hafta 6 TL Birden Düştü
Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzin Fiyatları Kısa Süreliğine Dibi Gördü! Bu Hafta 6 TL Birden Düştü
Yeni Yılın Emeklileri Paraya Boğacak: Ziraat Bankasından 33.000 TL Yeni Yıl Promosyon Ödemesi!
Yeni Yılın Emeklileri Paraya Boğacak: Ziraat Bankasından 33.000 TL Yeni Yıl Promosyon Ödemesi!
Yeni Yılda Ev Sahibi Olmak İsteyenlere O Bankadan Büyük Kıyak! 400.000 TL Faizsiz Konut Kredisi
Yeni Yılda Ev Sahibi Olmak İsteyenlere O Bankadan Büyük Kıyak! 400.000 TL Faizsiz Konut Kredisi
Evde Bakım Maaşı Artışı ve Memur Maaş Katsayısı: Güncel Durum ve Beklentiler
Evde Bakım Maaşı Artışı ve Memur Maaş Katsayısı: Güncel Durum ve Beklentiler