Emeklilere Geçen Ay Vaat Edilen Promosyon Fiyatları Bu Ay Ödenecek! Emeklilere 25.000 TL Promosyon Fırsatı

Milyonlarca emekli ve memur, yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında maaşlarına yapılacak zamları beklerken, emekli promosyonlarındaki olası artışlar da gündemde. Bu süreçte, farklı sektörlerde çalışan personel, belediyelerde, işyerlerinde, üniversitelerde ve müdürlüklerde görev yapanlar, bankalarla devam eden promosyon görüşmelerini yakından takip ediyorlar.

Ocak 2024 Promosyon Ödemeleri

Eğitim Bir-Sen Giresun Şubesi ve Yapı Kredi Bankası İle Anlaşma Sağlandı

2023 yılının son ayında bankalarla promosyon anlaşmaları sağlandıkça kamuoyuna duyurular yapılıyor. Eğitim Bir-Sen Giresun Şubesi, Yapı Kredi Bankası ile 21.500 TL promosyon anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca, söz konusu 21.500 TL'lik promosyon ödemesi, 20 Ocak 2024 tarihine kadar eğitim çalışanlarının hesaplarına yatırılacak. Hesap açılış işlemleri için banka yetkilileri kurumları ziyaret edecekler. Tüm eğitim camiasına hayırlı olsun denilmişti.

Ocak Ayında Güncel Maaş Promosyonları

Kurum Çalışanları ve Emekliler Promosyon Gelişmelerini Takip Ediyor

Farklı kurumlarda çalışan personel, maaş promosyonlarına dair araştırmalar yaparken, 2024 yılının ilk ayında gelecek açıklamaları da merakla bekliyor. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları, kamuoyuna duyurulacak. Aynı zamanda emekli promosyonları da yakından takip ediliyor. Ocak ayının ilk günlerinde bankalar, maaş aralıklarına göre sağladıkları güncel promosyonları kamuoyuna duyururken, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli promosyonlarında artış olup olmayacağı ise merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılan zam sonrasında, 2024 yılında promosyonlarda bir artış olması durumunda, bankalar resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verecekler.