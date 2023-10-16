Emeklilere, Dul ve Yetimlere Yönelik Ek Gelir Fırsatları! Şartlar ve Detaylar

Türkiye'de emekliler, dul ve yetimler için sunulan ek gelir fırsatları hızla yaygınlaşıyor. Bankalar, emeklilere yönelik promosyon miktarını artık 12.500 Türk Lirasına kadar yükseltmiştir. Ancak, bu ek geliri elde etmek bazı bankalarda farklı şartları gerektirebilir. İşte emeklilere yönelik bu fırsatlar hakkında daha fazla bilgi:

Promosyon Koşulları ve Başvuru Süreci

Promosyonlar, koşulsuzca sunan bankaların yanı sıra, otomatik fatura ödeme talimatı oluşturma, kredi kartı kullanımı veya aile üyelerini bankaya yönlendirme gibi eylemleri gerektiren bankalar arasında farklılık gösterebilir. Emekliler, dul ve yetimler, bu ek gelir fırsatlarına başvurmak için seçtikleri bankanın en yakın şubesini ziyaret edebilir veya mobil uygulamaları kullanabilirler. Ancak, bu promosyonlar için başvururken üç yıllık bir taahhütte bulunmak gerekmektedir. Bu taahhüt süresi içinde daha iyi bir fırsat ortaya çıkarsa, emekliler kalan süreyi geri ödeyerek alternatif seçenekleri düşünebilirler.

Zam Oranlarının Etkisi

Özellikle Ocak ayındaki zam oranları ve iyileştirmeler, bazı emeklilerin ödemelerini artırarak daha yüksek bir maaş dilimindeki promosyonlardan yararlanmalarını sağlayabilir. Minimum emeklilik maaşı ödemesinin 10.000 Türk Lirasına çıkarılması bekleniyor. Bu hedef gerçekleşirse, tüm emekliler en yüksek maaş dilimi için belirlenen promosyon miktarından yararlanabilecekler.

Bankaların Sunmuş Olduğu Kampanyalar

İşte bazı bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik sunduğu kampanyalar:

Akbank

Aylık emekli maaşı 3.499 Türk Lirası veya daha az olanlar için 6.000 Türk Lirası.

3.500 ila 7.499 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar için 7.000 Türk Lirası.

7.500 ila 9.999 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar için 9.000 Türk Lirası.

10.000 Türk Lirası veya daha fazla emekli maaşı alanlar için 10.000 Türk Lirası.

Beş yeni otomatik kredi kartı ödeme talimatı oluşturarak toplamda 2.000 Türk Lira ödeme yapmaktadır.





DenizBank

DenizBank'ın yıl sonuna kadar devam eden kampanyası aylık emekli maaşı 3.499 Türk Lirası veya daha az olanlar için 3.000 Türk Lirası sunmaktadır. Ayrıca, 3.500 ila 7.499 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar için 3.500 Türk Lirası, 7.500 ila 9.999 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar için 4.500 Türk Lirası ve 10.000 Türk Lirası veya daha fazla emekli maaşı alanlar için 5.000 Türk Lirası sunmaktadır.

Garanti BBVA

Aylık emekli maaşı 3.500 Türk Lira veya daha az olanlar için 4.500 Türk Lirası.

3.500 ila 7.500 Türk Lira arasında emekli maaşı alanlar için 5.250 Türk Lirası.

7.500 ila 10.000 Türk Lira arasında emekli maaşı alanlar için 6.750 Türk Lirası.

10.000 Türk Lira'dan fazla emekli maaşı alanlar için 7.500 Türk Lirası.

Ayrıca, kredi kartı alarak 500 Türk Lira tutarında alışveriş yaparsanız, 1.000 Türk Lira bonus kazanma şansınız bulunmaktadır.





Halkbank

Aylık emekli maaşı 3.500 Türk Lira'ya kadar olanlar için 3.000 Türk Lirası.

3.500 ila 7.499 Türk Lira arasında emekli maaşı alanlar için 3.500 Türk Lirası.

7.500 ila 9.999 Türk Lira arasında emekli maaşı alanlar için 4.500 Türk Lirası.

10.000 Türk Lira veya daha fazla emekli maaşı alanlar için 5.000 Türk Lirası sunmaktadır.

Emeklilere, dul ve yetimlere sunulan bu promosyonlar, farklı bankaların avantajlarını ve koşullarını göz önünde bulundurarak, mali durumlarına en uygun seçeneği seçmek isteyen bireyler için çeşitlilik sunmaktadır. Unutmayın ki her bankanın kendi şartları ve gereksinimleri vardır, bu nedenle tercih etmeden önce dikkatlice araştırma yapmalısınız. Emekli maaşınızı yükseltmek ve ek gelir elde etmek için bu fırsatları kaçırmayınız.