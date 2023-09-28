Emeklilere 3. İkramiye Geliyor mu? Emeklilere Özel 5000 TL İkramiye Müjdesi: Gerçek Mi Yoksa Sadece Bir İddia Mı?

2023 yılının yaklaşmasına paralel olarak, emeklilere özel olarak planlanan 5000 TL değerindeki 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda sunulan ikramiyelere, bu yıl üçüncü bir ikramiye eklenmesi planlanıyor.

Sosyal Medyada Yankı Bulan İddialar

Sosyal medya platformları, emeklilere 3. ikramiye hakkında dolaşan haberlerle çalkalanıyor. 16 milyonu aşkın emeklinin merakla beklediği bu özel ikramiye, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak bir sürpriz olabilir.

Emeklilere Özel İkramiye Doğru mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilere 29 Ekim'de özel bir ikramiye verilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiği konuşuluyor. Bu talimat doğrultusunda, bakanlıkların bu konuda ciddi hazırlıklar içerisinde olduğu belirtiliyor.

Emeklilere Sunulacak İkramiye Ne Kadar?

Bu yılın en çok konuşulan konularından biri olan ek ikramiyenin miktarı hakkında çalışmalar sürüyor. Başlangıçta 5 bin lira olarak belirlenen bu miktar üzerinde uzlaşma sağlandığı iddialar arasında. Resmi açıklamanın ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.