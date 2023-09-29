Emekliler İçin Bankaların Sunduğu Güncel 29 Eylül 2023 Promosyon Fiyatları!

Bankalar, emekli maaşı alan müşterilere yönelik promosyon tekliflerini artırarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, memur emeklileri ve Erken Emeklilik (EYT) emeklileri için sunulan promosyonlar, yeni dönemde rekor seviyelere ulaşacak gibi görünüyor. Birçok banka şu an için emekli promosyonlarını 10 bin TL'ye kadar çıkardı, ancak birçok bankanın da yeni promosyon ücretlerini açıklaması bekleniyor. İşte bankaların sunacağı promosyon ücretlerine dair detaylar...

Emekli Promosyonu Nedir ve Nasıl Alınır?

Emekli promosyonları, emeklilerin maaşlarını belirli bir bankaya taşımaları karşılığında aldıkları özel tekliflerdir. Bu tekliflerin detayları emeklilerin tercih ettikleri banka ile belirlenir ve bir sözleşme imzalanır. Sözleşme sonrasında belirtilen promosyon miktarı, emeklinin IBAN numarasına yatırılır.

Emekli Promosyonları Ne Zaman Ödenir?

1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında kampanyalara katılan emekliler, sözleşme imzaladıktan sonra 3 gün içinde promosyon ödemelerini hesaplarına alacaklar.

Bankaların Promosyon Miktarları Nelerdir?

Yapı Kredi

Yapı Kredi, SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon miktarı, emeklinin aylık net gelirine göre belirleniyor ve 7.500 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor.

İş Bankası

İş Bankası, emekli müşterilere 7.500 TL'ye varan promosyon teklifi sunuyor ve ayrıca Maximum Kart'ları aidatsız kullanma fırsatı da sağlıyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, emekli maaşı Garanti BBVA'dan alanlara hoş geldin paketi olarak 8.500 TL'ye varan promosyon sunuyor. Bu kampanya 1 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

ING Bank

SGK emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlar, ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirler. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na sahip olan müşteriler ek olarak 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon elde edebilirler.

Akbank

Akbank, SGK Emekli Maaşı alanlara 7.000 TL'ye varan promosyon sunarken, ek olarak 3.000 TL chip-para ve toplamda 10.000 TL ödül fırsatı sunmaktadır.

Bu promosyonlar emekliler için finansal olarak büyük bir avantaj sağlıyor. Emekliler, kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olan bankayı seçerek bu avantajlardan yararlanabilirler. Unutmayın ki promosyonlar bankalara göre değişebilir, bu nedenle en güncel bilgilere bankaların resmi web sitelerinden veya şubelerinden ulaşmanız önemlidir.