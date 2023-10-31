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Emekli ve asgari ücret zammında gözler Aralık ayında, rakamlar konuşulmaya başladı

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Emekli ve asgari ücret zammında gözler Aralık ayında, rakamlar konuşulmaya başladı
Asgari ücret ve emekli maaşı zammı için milyonların gözü ocak ayına çevrilmişken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68 oldu.

Milyonların gözü ocak ayına çevrilmişken emekli maaşı ve asgari ücrette yeni yıl zammı için enflasyon rakamları bekleniyor. Hem emekli hem de asgari ücretlinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 oranında. Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68 olurken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bu orana göre yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı, en düşük emekli maaşı ise 11 bin lirayı geçecek.

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