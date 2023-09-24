Emekli Sokağa Çıktı! Kartal Meydanı'nda Seslenen Emekliler: Sadaka İstemiyoruz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) organizasyonu altında Kartal Meydanı’nda toplanan emekliler, asgari ücret seviyesinde en düşük emekli aylığı ve ikramiye talebinde bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İnsanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz, kimse sadaka beklemiyor” dedi.

Çeşitli Şehirlerden Gelen Emekliler Kartal'da

Çeşitli kentlerde süregelen eylemlerle dikkat çeken emekliler, DİSK’in çağrısı üzerine Kartal Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingde “Örgütlü mücadele”, “Sefalete razı değiliz” ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” gibi sloganlar eşliğinde taleplerini dile getirdiler.

Hükümet Tarafından 'Yük' Olarak Görülen Emekliler

Emekliler, kendilerini hükümet tarafından 'yük' olarak addedildiğini belirtti. Bu konuda yapılan açıklamada, "Krizin yükü patronlara" sloganıyla emekli maaşlarının yetersizliğini vurguladılar.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun Talepleri ve İkazları

Çerkezoğlu, kürsüye çıkarak emeklilerin taleplerinin aciliyetini belirtti. "Emekli maaşları insanca yaşanacak seviyeye getirilmelidir" diyerek, emeklilerin daha fazla beklemeye tahammülü olmadığını ifade etti.

‘Sadaka Değil, Hakkımızı Talep Ediyoruz’

Çerkezoğlu, bayram ikramiyeleri konusunda da açıklamada bulunarak, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini ifade etti. "Kimse sadaka beklemiyor; biz sadece hakkımızı istiyoruz" dedi.

1999’da Emekli Olmuş Bir Diş Hekiminin Gözlemleri

1999 yılında emekli olmuş bir diş hekimi olan Kazmir Pamir, ilk emekli maaşı ve günümüzdeki maaş arasındaki farkı "Kartal’a zor geldim" sözleriyle özetledi.

Yaşlılıkta Alım Gücü Sorunu

74 yaşındaki Eyüp Altınay, emekli maaşının alım gücünün düştüğüne vurgu yaptı. "Dedeler artık torunlardan bekliyor, 10 liralık simidi bile alamıyoruz" dedi.

Maaş ve Elektrik Faturası Dengesizliği

Elektrik faturası konusunda da eleştirilerde bulunan Altınay, "Maaş 8 bin TL, fatura 400 TL. Ben sanayi mi üretiyorum?" diyerek tepkisini dile getirdi.