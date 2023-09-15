Emekli Promosyonunda En Yüksek Fiyatı O Banka Çekti! 15.000 TL'lik Promosyon

Emekli promosyonları, emeklilerin ilgisini çeken önemli finansal konulardan biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan ve takip edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve daha fazla emekli müşteriye sahip olmak için en yüksek promosyon rakamlarını sunma yarışındalar. Garanti BBVA da bu yarışta öne çıkmak için Eylül ayında emekli promosyonlarını güncelledi.

Garanti BBVA Emekli Promosyonları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Garanti BBVA, emekli müşterilerine çeşitli promosyon avantajları sunuyor. Bu avantajlar, emekli maaşı tutarına göre farklılık göstermektedir. İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyonları:

Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 5.250 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 6.750 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

10.000 TL ve üstünde emekli maaşı alan müşterilere 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Bu promosyon avantajından yararlanmak için, emekli müşterilerin 1 Eylül - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süreyle Garanti BBVA'dan almaya taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Promosyon Ödemesi ve Taahhüt Süresi

Promosyon ödemesi, müşterinin hesabına aktarıldığında taahhüt süresi başlar. Emeklilere promosyon ödemeleri, SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşteriler, emekli promosyon talebinde bulunduklarında emekli maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Taahhüt Süresi Sonlandırma ve Promosyon İlişkisi

Taahhüt süresi boyunca, vefat dışında SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu olan gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması veya taahhüt süresi dolmadan taahhüdün sonlandırılması durumunda promosyon ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen emekli promosyon tutarı, banka tarafından kıstelyevm yöntemi ile iade edilir.

Garanti BBVA, emekli müşterilere sunduğu bu cazip promosyon avantajlarıyla dikkat çekiyor ve emeklilerin finansal geleceklerine katkı sağlıyor.

Garanti BBVA emekli promosyonları hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.