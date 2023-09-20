Emekli Promosyonlarında Geriden Gelip Zirveye Oturdu! Akbank 25.000 TL Veriyor

Milyonlarca emekli vatandaşın en çok ilgilendiği konular arasında emekli promosyon rakamları yer almaktadır. Eylül ayı itibarıyla, Akbank emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Bankalar müşteri sayısını artırmak için en yüksek emekli promosyonlarını sunmaya çalışırlarken, Akbank da bu yarışta güncellemeler yaparak rekabette öne çıkmaya çalışıyor. İşte Akbank'ın Eylül ayı için güncel emekli promosyon kampanyası:

Emekli Promosyonları Hakkında Önemli Bilgiler

Akbank, emekliler için sunulan promosyonları, emeklilerin alacakları maaş tutarlarına göre gruplandırmıştır. İşte Akbank'ın Eylül ayı için güncel emekli promosyonlarına dair detaylar:

0 – 3.499 TL Maaş Tutarına Sahip Olanlar: Bu kategoriye dahil olan emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında 4.200 TL promosyon kazanabilirler. 3.500 TL – 7.499 TL Maaş Tutarına Sahip Olanlar: Bu gelir aralığına sahip emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında 4.850 TL promosyon kazanabilirler. 7.500 TL – 9.999 TL Maaş Tutarına Sahip Olanlar: Bu kategoriye giren emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında 6.250 TL promosyon kazanabilirler. 10.000 TL ve Üzeri Maaş Tutarına Sahip Olanlar: En yüksek maaşa sahip olan emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında 7.000 TL promosyon kazanabilirler.

Bu promosyonlardan yararlanabilmek için, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almaya taahhüt eden emekliler gerekmektedir.

Ek Promosyon Fırsatları

Akbank'ın Eylül ayı emekli promosyon kampanyası sadece emekli maaşı taşıyanlara özel değil. Ayrıca kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı sahibi olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yaparak onay alanlar için ek promosyon fırsatları sunulmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanmak için 12 ay boyunca toplamda en az 2.500 TL harcama yapma taahhüdü vermek gerekmektedir. İşte bu ek fırsatlar: