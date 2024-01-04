Emekli Maaşlarında Son Nokta Az Önce Konuldu! Emeklilerde Artık Asgari Ücret Alacak

Geçtiğimiz Temmuz ayında kamu ve emekli maaşları arasındaki makasın genişlediği bir döneme tanıklık ettik. Memurlara, enflasyona ek olarak toplu sözleşme zammı ve seyyanen zam tablosu uygulandı. Aynı dönemde emekli maaşlarına da yüzde 25'lik bir zam yapıldı. Ancak, zam farkı nedeniyle memur ve emekli arasındaki uçurum giderek arttı. Bu durum, memur ve emekli maaşlarının eşitlenmesi çağrılarına yol açtı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de seyyanen zam yapılması önerisi ortaya atıldı. Ayrıca, Temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan 8077 TL'lik zamın, kamu görevinden emekli olan vatandaşlara yansıtılmadığı ve aradaki farkın giderek açıldığı biliniyor. Bu durum, kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra haklarından yeterince faydalanamamalarıyla ilgili çalışmaların başlaması gerekliliğini ortaya koyuyor.

4C'liye Seyyanen Zam Talepleri

Son günlerde açıklanan enflasyon rakamları, memur ve memur emeklisi maaşlarını şekillendirirken, SSK ve Bağkur emeklilerinin de enflasyon zammı konusunda gözleri çevirdi. TÜİK'in açıklamasının ardından, emekli maaşlarına refah payı zammı yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar yaşanırken, 8077 TL'lik seyyanen zamın gündeme geldiği iddialar ortaya atıldı. Peki, emekliye 8077 TL seyyanen zam yapılacak mı? İşte detaylar.

Seyyanen Zam Talepleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz günlerde seyyanen zam konusunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, en düşük memur ve memur emeklisi maaşının 14 bin 700 TL'ye yükseldiğini belirterek, en düşük kamu görevlisi emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, “En düşük kamu görevlisi maaşı 30 bin 910 TL iken, en düşük kamu görevlisi emekli maaşı 14 bin 700 TL olacaktır. Bu büyük farkın kapatılması için öncelikle 8077 TL’lik ilave ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı” dedi. Yalçın, en düşük emekli maaşının 10 bin lira civarında olacağını hesaplayarak, memur emeklisine eşitlenmeli ya da SSK ve Bağkur emeklilerine seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki yüzde 45'ten fazla olan farkın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Hükümet tarafından yapılacak zam açıklamasının beklendiği bir dönemde, memur emeklisine de seyyanen zam yapılması olasılığı konuşuluyor.

Seyyanen Zamın Adaleti: Kamu Görevlisinden Emeklisine

Seyyanen zamın, kamu görevlisi emeklisine de uygulanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Aralık ayında enflasyonun baskılandığı ve Ocak ayında zamlara yansıtıldığı konusundaki açıklamasında, sermaye yöneticilerinin giderleri ortaya çıkmadan gelirleri arttırma konusundaki şikayetlerine de değinildi. Bu adaletsizlikleri düzeltme çabalarıyla birlikte, kamu ve emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için adımlar atılması gerekliliği ortaya çıkıyor.