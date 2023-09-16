Emekli Maaşlarında Son Gelişme: En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu!

Emekli maaşlarına ek zam için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışmaları başlattığını açıklamasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik büyük bir ilgi oluştu. Ekim ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli, "Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son dakika açıklamalarıyla emekli maaşlarına yapılacak zamların detaylarını paylaştı.

Emekli Maaşlarına Beklenen Zam

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ekim ayında emekli taban ücretine seyyanen zam yapılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, "Ekim ayında zam yapılması halinde, bu zammın sadece kök ücreti 7 bin 500 liranın altında olan emeklileri kapsayacağını belirtmek isterim. Dolayısıyla 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere zam yapılması beklenmiyor gibi görünüyor. Ancak, TBMM'nin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan torba yasa içinde 7 bin 500 liralık taban maaşların artırılması gündemde." dedi.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Karakaş, Haziran ayında asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğuna ve en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 lira olduğuna dikkat çekti. En düşük emekli maaşının, asgari ücretin yüzde 88'ine denk geldiğini belirterek, "Bu verilere dayanarak, şu anda asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğunu düşünürsek, en düşük emekli maaşının da yaklaşık olarak 10 bin lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan'dan Yeni Düzenleme Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını aldıklarını ve emeklilerin taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalara başladıklarını belirtti. Ayrıca, "Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Tüm imkanlarımızı kullanarak gerekeni yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Emekli maaşlarına yönelik beklenen zamların Ekim ayında netleşmesi ve emeklilere umut vermesi bekleniyor. Bu gelişmelerle ilgili güncel haberleri takip etmeye devam edin.