Emekli Maaşlarına Yüzde 37,5 Zam: Detaylar ve Beklentiler

Emekli maaşlarına yapılan zam açıklanarak, emeklilerin maaşlarına Ocak ayında yansıyacak olan yüzde 37,5'lik artışla birlikte enflasyonun üzerinde bir iyileşme yaşanacağı belirtildi. Ancak, sosyal paydaki artışın Ocak ayına kadar sağlanamayacağı ifade edildi.

Refah Payı Artışı: Haftaya Karar Belli Olacak

AK Partili Abdullah Güler, yaptığı son açıklamada emeklilerin sosyal oranındaki artışın önümüzdeki hafta kabinede ele alınacağını ve 3 Ocak'ın dördüncü haftasında meclis gündemine geleceğini belirtti. Önümüzdeki hafta bakanlar kurulu toplantısının ardından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kök Maaşa Yapılan Zam

Emekliler, geçen temmuz ayında yüzde 25'lik bir artışla maaşlarına kavuşmuştu. Ancak, bu artış esas maaş üzerinden yapıldığı için emekliler, hâlâ asli maaşlarına eklenen miktarla birlikte 7 bin 500 lira almaya devam ediyorlar.

Yüzde 37,5'lik Zam ve Maaşlar

Son bilgilere göre, halen asli maaşı 5 bin 500 lira olan emekliler bulunmaktadır. SGK, bu emeklilere 5 bin 500 liraya 2 bin lira ekleyerek maaşlarını 7 bin 500 liraya çıkarıyor. Yapılan yüzde 37,5'lik artış ise asıl maaşı olan 5 bin 500 lira üzerinden hesaplanacak. Buna göre, 5 bin 500 lira maaş alan emeklilerin yeni maaşı 7 bin 562 lira olacak. Ocak ayında, emekliler bu artışla birlikte 7 bin 562 lira maaş almış olacaklar.

Şubat Ayında Yürürlüğe Girecek Refah Payı Zammı

Şubat ayında yürürlüğe girecek olan refah payı zammıyla birlikte, asgari emekli maaşı 11.000 lira alan bir emeklinin Ocak ayındaki 7.562 TL maaşına 11.000 lira eklenerek, aradaki fark Şubat ayında emeklinin hesabına yatırılacak.