Emekli Maaşı ve Kök Maaş Hesaplama: Yeni Zamlarla Güncel Bilgiler

Emekli maaşlarında ocak-temmuz dönemi zam oranlarının açıklanması, emeklilerin kök maaşlarını hesaplama konusunda merak uyandırdı. Peki, kök maaş nedir ve nasıl hesaplanır?

Kök Maaş Nedir?

Kök maaş, emekli maaşının, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası ek zamlar olmadan temel halidir.

En düşük emekli maaşı sınırlamasının altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zam oranlarıyla bu sınıra çıkarılır.

Bu eklenmemiş farklarla birlikte hesaplanan emekli maaşı, kök maaş olarak adlandırılır.

Kök Maaş Nasıl Hesaplanır?

Örneğin, kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldığını düşünelim. Bu zam, 7 bin 500 lira üzerinden değil, 5 bin 500 lira üzerinden hesaplanacaktır.

Emeklinin kök maaşı, yüzde 30 zam sonrasında 7 bin 150 TL olacaktır. Ancak en düşük maaşın 7 bin 500 TL olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle emekli yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecektir. Aradaki farkı Hazine karşılayacaktır.

Yani, emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp, 9 bin 750 lira maaş verilmeyecektir.