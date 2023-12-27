Emekli Maaşı Promosyonları 2024: Hangi Banka En Yüksek Promosyonu Sunuyor?

Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, maaşlarına zam yapılmasını bekleyerek yeni yıla giriyorlar.

Banka Değiştirenler Ekstra Kazanç Elde Ediyor!

Emekli maaşlarını alacakları bankayı seçenler, sadece zamlı tutarlardan faydalanmakla kalmıyor, aynı zamanda promosyon hakkı da elde ediyorlar.

Bankalar Arasında Büyük Rekabet: Hangi Banka Daha Çok Promosyon Sunuyor?

Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB gibi özel ve devlet bankaları, müşteri kazanmak adına büyük bir rekabete girişiyorlar ve en yüksek promosyonları sunmak için adeta yarışıyorlar.

Promosyon Anlaşmaları: Nasıl İşliyor?

Emekliler için sunulan promosyon anlaşmaları genellikle 3 yıllık süreler için yapılıyor. Bu süre zarfında emekli, maaş hesabını ilgili bankadan almaya taahhüt ediyor.

2024 yılında emekli maaş promosyonları için araştırmalar başladı. Vatandaşlar, promosyon tutarlarına göre tercihlerini yapacaklar.

EYT Promosyonları ve En Yüksek Promosyon Hangi Bankada?

İşte banka banka promosyon tutarları 2024 yılında:

İş Bankası: Emekli maaş promosyonu 7 bin 500 liraya kadar yükselebilir.

ING Bank ve Garanti BBVA: Emekli müşterilere 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank: Emekli aylığına göre değişen tutarlarda, yaklaşık 5 bin lira civarında promosyon ödemeleri yapıyor.





2024 Yılında Beklenen Promosyonlar

Bankaların 2024 yılında, emeklilere 10 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlar sunması bekleniyor.

Resmi sitelerindeki güncel tutarlar, haberimizde yer alacaktır. Emekliler, en avantajlı promosyonları değerlendirmek için güncel bilgileri takip etmelidirler.