Emekli Maaş Promosyonları 2024: QNB Finansbank Yeni Avantajları Açıkladı!

Emeklilerin maaş zamlarına odaklanması doğal bir beklenti olsa da, emekli maaş promosyonu kampanyalarıyla elde ettikleri gelirler bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bankalar, emeklilere yönelik rekabetin bir parçası olarak çeşitli kampanyalar düzenleyerek emeklileri müşteri olarak çekmeye çalışıyorlar. Ocak ayı itibariyle, bankalar emekli maaş promosyonlarını güncelleyerek yeni fırsatlar sunuyorlar.

QNB Finansbank'tan Yeni Kampanya Duyurusu!

Bankalar arasındaki rekabet kızışırken, QNB Finansbank emeklilere özel yeni bir kampanya ile dikkat çekiyor. Her banka, emeklileri çekebilmek adına farklı promosyon miktarları vaat ederek müşteri kazanmaya çalışıyor. Emeklilerin maaş müşterisi olması, bankalar için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Bu müşterilere diğer bankacılık ürünleri sunularak bankalar kazanç elde ediyorlar ve bir kısmını da emeklilere promosyon olarak geri ödüyorlar.

Emekli Maaş Promosyonu Miktarları

Her bankanın emekli maaş promosyonu kampanyalarının detayları farklılık gösteriyor. QNB Finansbank, Ocak 2024 için şu promosyon miktarlarını duyurdu:

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.800 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.600 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 7.200 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 8.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılacak.

Ek Avantajlarla Kazancınızı Artırın!

QNB Finansbank, emekli maaş müşterilerine ek bir avantaj sunarak onların kazançlarını artırmayı hedefliyor. Banka, emekli kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor. Bu da emekli maaş promosyonu ödemelerini dolaylı olarak 1.200 TL daha artırıyor.

Emekliler, QNB Finansbank'ın bu avantajlarından yararlanmak için ilk adım olarak SGK'dan aldıkları emekli maaşlarını bu bankaya taşımalıdırlar. Ardından 3 yıllık promosyon sözleşmesi yaparak QNB Finansbank'tan emekli maaş promosyonu alabilir ve ek avantajlardan faydalanabilirler. Bu şekilde, emekliler hem maddi kazanç sağlarlar hem de ek avantajlarla finansal durumlarını güçlendirirler.