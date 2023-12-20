Elinde Doları Olanlar İçin Yılbaşından Önce Müjde! Dolar O Tarihte Depara Kalkacak

Dolar kuru, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün ardından bu haftaya yükselişle başladı. Ancak yatırımcıları tedirgin eden bu ani iniş çıkışlara rağmen, dünya bankaları dolar kuru hakkında çarpıcı açıklamalara imza atmaya devam ediyor. 19 Aralık 2023 itibarıyla dolar ve euro kurlarındaki son durumu inceledik.





Wells Fargo'dan Yılın İlk Çeyreğine İlişkin Öngörüler

ABD merkezli Wells Fargo bankası, Türkiye'deki ekonomi yönetimindeki değişikliklerle birlikte güçlenen Türk Lirası algısının geri dönebileceği beklentilerini dile getirdi. Banka, 2024 yılının ilk çeyreğinde dolar/TL paritesinde hafif bir yükseliş öngörüyor.

Mart Ayı Sonrasında TL'nin Değer Kazanması Bekleniyor

Wells Fargo, yılın geri kalan 9 ayı için ise Mart ayının ardından Türk lirasının, dolar karşısında değer kazanacağını öne sürdü. Bu pozitif beklenti, ekonomik yönetimdeki değişikliklerle birlikte Türk Lirası'nın güçlenmesine işaret ediyor.

Güncel Dolar ve Euro Kuru

Dolar/TL kuru, alış fiyatı 29.0520 TL'den, satış fiyatı ise 29.0591 TL'den işlem görüyor. Euro ise 31.7648 TL alış ve 31.7869 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, bu güncellemeleri dikkate alarak döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Türk Lirası'nın güçlenmesine dair olumlu beklentiler, yatırım stratejilerini şekillendirmek için önemli bir rehber olabilir.