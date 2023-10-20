Elektrik Tüketim Desteği: İhtiyaç Sahibi Ailelere Yönelik Aile Bakanlığı'nın Yardımı

Aile destek programı kapsamında sunulan elektrik desteği başvuruları halen aktif olarak sürmektedir. Ancak, elektrik tüketim desteği için gerekli başvuru şartları ve nasıl başvuruda bulunulacağı hakkında birçok vatandaş bilgi sahibi olmak istemektedir. Elektrik tüketim desteği konusundaki ayrıntıları bu makalemizde bulabilirsiniz...

Aile Bakanlığı'ndan Fatura Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gereksinimlerine uygun destek ödemeleri yapma taahhüdünü sürdürmektedir. Aile Bakanlığı, farklı sosyal destek imkanları sunmaktadır ve ailelerin gereksinimlerini karşılamak için fatura desteği ödemeleri yapmaktadır. Aile destek programı kapsamında sunulan elektrik tüketim desteği başvuruları aktif bir şekilde devam ederken, elektrik tüketim desteği için gerekli başvuru şartları ve başvuru işlemleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından incelenmektedir.

Elektrik Tüketim Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan elektrik tüketim desteği ödemesi, dar gelirli ve geliri olmayan ailelere özel olarak sunulmaktadır. Bu destek, sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere ve aynı zamanda kronik rahatsızlıkları olan bireyler için tasarlanmıştır. Bu nedenle, elektrik tüketim desteği, düzenli sosyal yardım programlarına katılan ihtiyaç sahibi aileler için sunulmaktadır.

Elektrik tüketim desteği başvurusu yapmak isteyen ihtiyaç sahibi bireyler, e-Devlet uygulamasına giriş yaparak "elektrik tüketim desteği başvuru" anahtar kelimesini aratarak başvuru işlemlerine başlayabilirler. Arama sonuçlarında listelenen bilgileri doldurarak elektrik tüketim desteği başvurusunu tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, elektrik tüketim desteği başvurusu için kimlik belgeniz ve son elektrik faturanızla en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunma seçeneğiniz de bulunmaktadır. Elektrik tüketim desteği miktarı, ailede yaşayan kişi sayısına ve aylık elektrik tüketimine göre değişiklik göstermektedir.

1-2 kişilik haneler için 75 kWh: 112,63 TL,

3 kişilik haneler için 100 kWh: 150,17 TL,

4 kişilik haneler için 125 kWh: 187,71 TL,

5 ve daha fazla kişinin yaşadığı haneler için 150 kWh: 225,25 TL.





Elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik faturalarını hafifletmeye yönelik önemli bir destek programıdır. Başvuru işlemleri oldukça basittir ve ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmelerine yardımcı olur. İhtiyaç sahibi olduğunuzda bu desteği almak için başvuruları unutmamanız önemlidir.