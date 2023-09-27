Elektrik Faturasını Alıp Gelene Devletten Büyük Kıyak! Fatura Derdine Son

Devlet desteği ile artık elektrik faturası ödemeleri daha hafif gelecek. Evlerine her ay fatura gelen milyonlarca kişi, devletin sunduğu fatura desteği ile rahat bir nefes alacak. İşte kimlere verileceği ve başvuru şartları:

Kimlere Elektrik Faturası Yardımı Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan liste şu kriterlere dayanıyor:

Düzenli Sosyal Yardım Alanlar: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım alan haneler bu destekten yararlanabilecekler. Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği: Kronik hastalıkları nedeniyle tıbbi cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler bu destekten faydalanabilirler. Ayrıca, evde bakım aylığı alan ve kronik hastalıkları nedeniyle tıbbi cihaza bağımlı olan haneler de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olarak kabul edilen haneler arasında yer almaktadır.

PTT Elektrik Faturası Yardımı Miktarları 2023

Fatura yardımı miktarları hane halkı sayısına göre değişmektedir:

1-2 Kişilik Haneler: Aylık 75 kWh için 112,63 TL

Aylık 75 kWh için 112,63 TL 3 Kişilik Haneler: Aylık 100 kWh için 150,17 TL

4 Kişilik Haneler: Aylık 125 kWh için 187,71 TL

Aylık 125 kWh için 187,71 TL 5 ve Daha Fazla Kişilik Haneler: Aylık 150 kWh için 225,25 TL

Ayrıca, kronik hastalıkları olan hanelerde her hasta için aylık 150 kWh'lik elektrik tüketimi karşılığı ayrıca 225,25 TL destek sağlanmaktadır.

PTT Elektrik Faturası Yardımı Ödeme Yöntemleri

Bu fatura yardımını almak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz: