Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Faturasını gösteren indirimli ödeyecek: Tek bir şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri kapsamında faturasını PTT'ye getiren vatandaşlara aylık düzenli olarak elektrik faturası desteği sağlanmaktadır. Dar gelirli vatandaşların zor durumda kalmaması için yapılan destek ödemeleri kapsamında aylık 130 TL ile 260 TL arasında destek sağlanıyor.

FATURASINI GETİRENE ÖDEME YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen sosyal destek ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Vatandaşların gelir seviyesi ve hanede kullanılan elektrik kullanım miktarı göz önüne alınarak ödeme yapılmaktadır. Düzenlenen program ile birlikte vatandaşların kış aylarında zorlanmaması amaçlanıyor. Devlet tarafından sağlanan elektrik fatura desteği için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri için başvuruların onaylanması ile birlikte tüketim desteği sağlanıyor. Sosyal destek ödemeleri kapsamında Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden detayları öğrenebilirsiniz. Elektrik destek ödemeleri kapsamında aylık ödeme tutarları şu şekildedir: