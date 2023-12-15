Ekmek Fiyatlarına Yüzde 50 İndirim Müjdesi! Ekmek 4 TL

İstanbul Ticaret Odası, yapılan oylama sonucunda daha önce alınan "İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" kararını tekrar değerlendirdi. Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın aktardığına göre, azami fiyat 210 gram için 8 TL olarak güncellendi. Yönetim Kurulumuzun 8.12.2023 tarihli, 59 sayılı toplantısında meclise sunulan ve oybirliğiyle kabul edilen yeni tarife, "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi" çerçevesinde hazırlandı.

Fırıncıların Talebi ve İstanbul Valisi'nin Açıklaması

Fırıncılar, maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek ekmek fiyatının 8,5 TL'ye çıkarılması talebinde bulunmuştu. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çekerek, bu talebin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Gül'ün açıklamasının ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen yüzden fazla fırın için tutanak tutmuştu. Tutanak tutulan fırınlar, Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulu'nda incelemek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.

Yeni Tarife İle Ekmek Gramajında Artış, Fiyatta Değişiklik Yok

Yeni tarife ile birlikte İstanbul'da satılan ekmeklerin gramajı 10 gram artarken, fiyatı aynı kaldı. Bu güncelleme, hem tüketicilerin memnuniyetini sağlamak hem de fırıncıların maliyetlerini dengelemek adına yapıldı. İstanbul Ticaret Odası, sürecin tamamlanmasıyla birlikte alınan bu kararı duyurarak, şehirdeki ekmek fiyatlarını düzenlemeye yönelik önemli bir adım attı.