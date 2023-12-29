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Ekmek Fiyatları Yükseliyor: Yeni Tarife ve Değişen Gramajlar

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Ekmek Fiyatları Yükseliyor: Yeni Tarife ve Değişen Gramajlar
Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni düzenleme geldi! 1 Ocak itibariyle gramaj artışıyla birlikte 210 gram ekmek 8 TL olacak. Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, un fiyatlarındaki zamı da belirterek, sektördeki maliyet artışlarını açıkladı. Yeni tarife, 2024'ten itibaren geçerli olacak. Ekmeğin yeni fiyatları ve detaylar için okumaya devam edin!

Ankara'da ekmek fiyatlarına dair önemli bir değişiklik yaşanıyor. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık'ın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak itibariyle 210 gram ekmek, 8 TL'den satılacak.

Gramaj Artışı ve Un Fiyatlarındaki Zam

Alnıaçık, ekmeğin gramajının 200 gramdan 210 grama çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, un fiyatlarındaki artışa da değinen Alnıaçık, "50 kilogram unun fiyatı 500 TL iken şimdi 650 TL'ye çıktı. Aynı şekilde, 185 TL olan yaş maya fiyatı da 450 TL'ye yükseldi" dedi.

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Komisyon Kararı ve Fiyat Artışının Nedenleri

Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası ve ANKESOB temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 210 gram ekmek fiyatının oybirliğiyle 8 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yazılı açıklamasında, artan girdi maliyetlerinin göz önüne alındığı ve bu nedenle ekmek fiyatında düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı. Ar, "Maliyet birimlerine gelen zamlar göz önüne alındığında ekmekte fiyat artışı kaçınılmaz olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Yeni Fiyat Tarifesi ve Yürürlük Tarihi

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu'nun oybirliğiyle kabul ettiği yeni tarife, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda Ankara merkez ve ilçelerinde normal ekmek fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • 210 gram ekmek: 8 TL
  • 315 gram ekmek: 12 TL
  • 420 gram ekmek: 16 TL

Ankara'da yaşanan bu fiyat değişiklikleri, sektördeki maliyet artışlarına paralel olarak gerçekleşmiş ve yeni tarife, 2024 yılında yürürlüğe girecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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