Ekim Ayı Sosyal Yardım Ödemeleri: Hak Sahiplerine Destek Devam Ediyor!

Türkiye İş Kurumu, kısaca İŞKUR, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü vazifesi gören, işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak istihdamı artırmayı hedefleyen önemli bir kamu kurumudur. İŞKUR, iş arayanlara ve işverenlere sunduğu çeşitli hizmetlerle, işgücü piyasasının daha etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Özellikle iş arayanlar için iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli programlar ve hizmetler sunar. Bu programlardan biri de hasta kabul kayıt görevlisi alımı fırsatlarıdır.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi: Sağlık Sektörünün Anahtarı

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektörde hasta kabul kayıt görevlisi alımı yapılacaktır. Hasta kabul kayıt görevlileri, sağlık kurumlarında tedavi gören hastaların, giriş süreçlerinden çıkışlarına kadar olan tüm işlemlerin kayıtlarını tutan kişilerdir. Bu meslek, hastaların gereksinimlerini karşılamak ve sağlık kurumlarının düzenli çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Gerekli Şartlar

İŞKUR'un yayınladığı ilana başvurmayı düşünen adayların aşağıdaki şartları karşılamaları gerekmektedir:

En az ilköğretim mezunu olmak (İlana göre farklılık gösterebilir). 18 yaşını tamamlamış olmak. Sağlık sektöründe deneyimi olan veya deneyim kazanmak isteyen. İletişim ve planlama becerilerine sahip olmak. Hizmet ve çözüm odaklı olmak. Ekip çalışmasına yatkın olmak. Provizyon ve fatura işlemlerine hakim olmak. MS Office programlarına hakim olmak. Görevini yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır). Giyimine özen göstermek ve güler yüzlü olmak. Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmak.





Başvuru Detayları

Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR web sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak yapabilirler. Başvuru yapan adaylar arasından uygun görülenler, görüşmeye çağrılacak ve mülakata katılmak için davet edileceklerdir. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara buradan web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sağlık sektöründe kariyer yapmak ve hastaların sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağlamak için bu fırsatı kaçırmayın.