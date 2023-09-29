Ehliyette Yeni Reform! Ehliyet Kuralları Sil Baştan Açıklandı

Ehliyet almak isteyenler ve mevcut ehliyete sahip olanlar için önemli bir duyuru geldi! Ehliyet yaş sınırları, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliklerle birlikte değişiyor. Hangi ehliyet türüne başvurabileceğiniz yaş sınırları artık farklılık gösteriyor. İşte güncellenen ehliyet yaş sınırları ve detayları:

M, A1 ve B1 Sınıfı Ehliyetler

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için minimum yaş sınırı 16 olarak belirlendi. Bu kategorilere ait ehliyetler şunlardır:

M Sınıfı Ehliyet: Bu ehliyet, hafif dört tekerlekli araçları sürmeye izin verir. A1 Sınıfı Ehliyet: A1 sınıfı ehliyet, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri sürmeye izin verir.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G Ehliyetleri

Bu ehliyet türlerini alabilmek için adayların en az 18 yaşını doldurması gerekiyor. İlgili ehliyet kategorileri ve yetkileri şu şekildedir:

A2 Sınıfı Ehliyet: Bu ehliyet, 125 cc ile sınırlı olmaksızın orta büyüklükteki motosikletleri sürmeye izin verir.

BE Sınıfı Ehliyet: BE sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyet ile birlikte römorklu araçları çekebilme yetkisi sağlar.

C1 Sınıfı Ehliyet: C1 sınıfı ehliyet, hafif kamyonları (örneğin, kamyonetleri) sürmeye izin verir.

C1E Sınıfı Ehliyet: C1E sınıfı ehliyet, C1 sınıfı ehliyet ile birlikte römorklu hafif kamyonları sürme yetkisi sağlar.

A Sınıfı Ehliyet

A sınıfı sürücü belgesi için istenen yaş sınırı 20 olarak belirlendi. Bu ehliyet türü, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri sürmeye izin verir.

C, CE, D1 ve D1E Ehliyetleri

C, CE, D1 ve D1E ehliyetleri için gereken yaş şartı 21 olarak güncellendi. Bu ehliyet kategorileri şunlardır:

C Sınıfı Ehliyet: C sınıfı ehliyet, büyük kamyonları sürmeye izin verir.

CE Sınıfı Ehliyet: CE sınıfı ehliyet, C sınıfı ehliyet ile birlikte römorklu büyük kamyonları çekebilme yetkisi sağlar.

D Sınıfı Ehliyet: D sınıfı ehliyet, büyük otobüsleri ve yolcu taşıyan araçları sürmeye izin verir.

DE Sınıfı Ehliyet: DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet ile birlikte römorklu büyük otobüsleri çekebilme yetkisi sağlar.

Büyük otobüs kullanacak şoförler için yapılan yaş sınırı düşürülmesi, gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, yolcu taşımacılığı yapan firmalar için prosedürlerin hızlandırılması da hedeflenmektedir.