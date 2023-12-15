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Ehliyeti Olanların Artık Bunu Yapması Zorunlu! Yapmayanlara 3.550 TL Ceza Uygulanack

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Ehliyeti Olanların Artık Bunu Yapması Zorunlu! Yapmayanlara 3.550 TL Ceza Uygulanack
Ehliyet ve kimlik kartlarınızı birleştirin, iki kart taşıma zahmetinden kurtulun! 2023'e kadar hızlıca randevu alın, belgelerinizi hazırlayın. Yeni kimlik ve ehliyetinizi birleştirerek, hayatınızı daha pratik ve düzenli yaşayın. Nüfus Müdürlüğü'nden detaylı bilgi ve randevu için hemen başvurun!

Ehliyet bilgilerinin kimlik kartlarına entegre edilmesi, vatandaşlara iki farklı kartı taşıma zorunluluğundan kurtulma imkanı tanımaktadır. Bu işlem için kişinin hem kimlik kartının hem de ehliyetinin çipli formatta olması gerekmektedir; aksi halde işlemler gerçekleştirilemez.

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2023'e Kadar Yapılması Gereken Birleştirme İşlemleri

Bakanlık tarafından 2020 yılında sunulan birleştirme hizmeti için sayılı günler kaldı. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belgelerini hazırlayarak randevu alabilir ve işlemlerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar hızlıca tamamlayabilirler.

Kimlik ve Ehliyet Kartlarını Birleştirmek İçin Gerekli Adımlar

Kimlik ve ehliyet kartlarının birleştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2023'tür. Bu birleştirme işlemi, yeni kimlik kartı ve sürücü belgeleri arasında gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, eski ehliyetlerle yeni kimlik kartlarının birleştirilmesi mümkün değildir. Bu işlem için yeni ehliyet almak zorunludur ve işlem ücreti olarak 15 lira talep edilmektedir.

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Randevu Alın, İşlemlerinizi Hızlıca Tamamlayın

Birleştirme işlemi için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almak önemlidir. Randevunuzu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca alabilirsiniz. Ardından, randevu gününde Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kimlik ve ehliyet tesliminizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kurum, birleştirme işlemini tamamladıktan sonra yeni kimliğinizi belirttiğiniz adrese gönderecektir.

Bu süreç, vatandaşlara pratik bir çözüm sunarken, 2023 tarihine kadar işlemlerin tamamlanması önemlidir. Ehliyet ve kimlik kartlarını birleştirerek, tek bir kartla tüm bilgilerinizi güvenli bir şekilde taşıyabilir ve yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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