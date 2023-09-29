Ehliyet alma yaşı 16 ya mı düştü? 16 yaşında alınan ehliyet hangisi? Ehliyet alma yaşı kaçtır? Detayları haberimizde..



Ehliyet Alma Yaşı 16 Yaşa Mı Düştü

Ehliyet alma yaşı 16 yaşına düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelikle, ehliyet alma yaş sınırı düşürüldü. Buna göre, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16 olarak belirlendi. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için ise yaş sınırı 18 olarak kaldı.

Yeni yönetmelik, 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren, 16 yaşını doldurmuş olan kişiler, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için başvuruda bulunabilirler.

M sınıfı ehliyet, elektrikli bisiklet, mopet ve motosiklet gibi küçük motorlu araçlar için geçerlidir. A1 sınıfı ehliyet, 125 cc'ye kadar motorlu bisikletler için geçerlidir. B1 sınıfı ehliyet, 16 yaşındaki kişilere otomobil kullanabilme hakkı verir.

16 yaşında ehliyet almak isteyen kişiler, sürücü kursuna kayıt yaptırarak teorik ve pratik eğitimlere katılmalıdır. Teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamlayan kişiler, ehliyet sınavına girebilirler. Ehliyet sınavında başarılı olan kişiler, ehliyet almaya hak kazanırlar.

16 yaşında ehliyet almak isteyen kişilerin, aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

16 yaşını doldurmuş olmak

Sağlık raporu almak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Sürücü kursuna kayıt yaptırmak

Teorik ve pratik eğitimlere katılmak

Ehliyet sınavında başarılı olmak

Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır

2023 yılı itibarıyla, Türkiye'de ehliyet alma yaşı, ehliyet sınıfına göre değişiklik göstermektedir.

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'dır.