Ehliyet Alacaklara Sürücü Kurslarından Acı Haber! O Tarihte Fiyatlar 2 Katı Olacak

Sürücü adayları için önemli bir dönemece giriyoruz, çünkü Taban Fiyat Tespit Komisyonu 27 Aralık'ta toplanacak. İşletmecilerin %100 zam talepleri, 2024 yılı sürücü kursu ücretlerini belirleme sürecini etkiliyor. 2023 yılında başlayan kurs ücretleri 7500 TL seviyesindeyken, yeni yılda %100 zamla birlikte bu rakamın artması bekleniyor. İşte, sürücü kursu ücretleriyle ilgili tüm detaylar...





%100 Zamla Yüksek Ödemeler

Sürücü kursları, akaryakıt, çalışan ücretleri, vergiler, kira, faturalar ve araç bakım masrafları gibi gider kalemleriyle mücadele ederken, öğrenciler de bu artıştan nasibini alıyor. 2023 yılında 7500 TL'den başlayan fiyatlar, 2024 yılında %100 zamla birlikte yükselerek ödenmesi gereken bir miktar haline gelecek.

Yüksek Fiyatlarla Yüzleşme Zamanı

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepegöz, sürücü kurslarının artan maliyetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılında 7060 TL olan ücretin 2024 yılında 15.000 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Ancak, bu zamların sadece B sınıfı ehliyet başvurularını etkileyeceğini vurgulayan Tepegöz, B sınıfı ehliyet fiyatlarının 2024 yılında 20.000 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti. Eğer 2023 fiyatlarından faydalanmak isteyen sürücü adayları için son tarih ise 10 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Yeni sürücü kursu ücretlerine ilişkin bu gelişmeler, ehliyet almak isteyenleri bekleyen mali zorlukları gösteriyor.2024 yılına kadar başvuru yaparak mevcut fiyatlardan faydalanmak isteyen adayların bu süreci dikkatlice takip etmeleri önemlidir.