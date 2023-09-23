Ehliyet Alacaklara Son Dakika Müjdesi: Ehliyet Yaş Sınırı Düşürüldü

Ehliyet almak isteyenler için büyük bir müjde! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle birlikte, ehliyet alma süreçleri ve şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu makalede, yeni yönetmelik hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

D Sınıfı Ehliyet İçin Yaş Sınırı Düşürüldü

Yeni yönetmelikle birlikte, D sınıfı ehliyet almak isteyenler için uygulanan yaş sınırı düşürüldü. Artık D sınıfı ehliyet için 26 yaş beklentisi yerine, sadece 24 yaşında olmanız gerekiyor. Bu değişiklikle birlikte, otobüs ve minibüs gibi büyük araçları kullanma hayali kuranlar, daha erken bir yaşta ehliyet alabilecekler. Ayrıca, D sınıfı ehliyet almak için gerekli olan eğitim süresi de 160 saatten 120 saate indirildi, böylece daha hızlı bir şekilde ehliyet sahibi olabilirsiniz.

A1 ve A2 Sınıfı Ehliyetler İçin Yaş Şartları Değişti

Yeni yönetmelikle birlikte, A1 ve A2 sınıfı ehliyetler için yaş sınırları da güncellendi. A1 sınıfı ehliyet almak için eskiden 16 yaşında olmanız gerekiyordu, ancak yeni yönetmelikle birlikte bu yaş sınırı 15'e indirildi. Aynı şekilde, A2 sınıfı ehliyet için 18 yaşındayken ehliyet alınabiliyordu, şimdi ise 17 yaşında ehliyet alma şansınız var. Bu değişiklikler, motosiklet tutkunlarının daha erken ehliyet alabilmesine olanak tanıyor.

Sağlık Şartları Kolaylaştırıldı

Yeni yönetmelikle birlikte, sağlık şartları da gözden geçirildi. Epilepsi hastalarının ehliyet alma şartları artık daha ulaşılabilir hale geldi. Artık epilepsi hastalarının ehliyet alabilmeleri için son iki yıl içinde nöbet geçirmemiş olmaları ve ilaç kullanmamaları gerekiyor. Yeni yönetmelikle birlikte, bu süre bir yıla indirildi ve ilaç kullanımına izin verildi. Ayrıca, renk körlüğü olanların da B ve BE sınıfı ehliyet alabilmelerine imkan tanındı.

B Sınıfı Ehliyet İçin Yeni Şartlar

Yeni yönetmelikle birlikte, B sınıfı ehliyet almak isteyenler için teorik eğitim süresi 32 saatten 36 saate çıkarıldı, ancak direksiyon eğitimi süresi 12 saatten 10 saate indirildi. Ayrıca, direksiyon eğitimi veren kursiyerlerin en az iki yıl boyunca B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Bu değişiklikler, sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunuyor ve ehliyet almayı kolaylaştırıyor.

Yeni yönetmelikle birlikte, ehliyet almak isteyenler için bir dizi kolaylık sağlandı. Şimdi yapmanız gereken, yeni yönetmeliği dikkatlice incelemek ve gerekli şartları yerine getirmek. Artık Türkiye'de ehliyet almak daha erişilebilir ve daha hızlı!