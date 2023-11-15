Ehliyet alacaklar için son fırsat! 2024’te 2 katına çıkacak

EHLİYET MASRAFINA YÜZDE 100 ZAM

Son yıllarda ehliyet fiyatlarına peş peşe gelen zam ülke gündeminde yerini aldı. Yeni yılda yapılacak harç zamlarının konuşulduğu günlerde kurslara da zam gelmesi bekleniyor. Sürücü adayları tarafından dikkat çeken zamlara karşı tepkiler veriliyor.

Sürekli zam alan ehliyet kurs ücretleri ve harç ücretleri, ehliyet alma işini zorlaştırıyor. Günümüzde kurs ücretleri 7 bin 500 TL'yi bulurken, sınav ücretleri ve ehliyet harcıyla birlikte fiyatı 10 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

YENİ YILDA 20 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Günümüzde 10 bin TL'ye ehliyet alınırken, 2024 yılında beklenen dev zam paylaşıldı. 2024 yılında yapılacak harç zammıyla birlikte kurs ücretlerine gelecek zam da paylaşıldı. Bir kişinin ehliyeti alabilmesi için gerekli miktar günümüzde 10 bin TL'yi bulurken, 2024 itibariyle 20 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu zam ise yüzde 100 zamma tekabül ediyor.