  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ehliyet alacaklar için son fırsat! 2024’te 2 katına çıkacak

Ehliyet alacaklar için son fırsat! 2024’te 2 katına çıkacak

Yayınlanma:
Ehliyet alacaklar için son fırsat! 2024’te 2 katına çıkacak
Ehliyet sahibi olmak isteyenlerin derdi büyümeye devam ediyor. Ehliyet harçlarına gelen zamların ardından sürücü kurslarında da zam bekleniyor. Her yıl katlanarak büyüyen ücretler yeni yılda 20 bin TL'yi bulması bekleniyor.

EHLİYET MASRAFINA YÜZDE 100 ZAM

Son yıllarda ehliyet fiyatlarına peş peşe gelen zam ülke gündeminde yerini aldı. Yeni yılda yapılacak harç zamlarının konuşulduğu günlerde kurslara da zam gelmesi bekleniyor. Sürücü adayları tarafından dikkat çeken zamlara karşı tepkiler veriliyor.

Sürekli zam alan ehliyet kurs ücretleri ve harç ücretleri, ehliyet alma işini zorlaştırıyor. Günümüzde kurs ücretleri 7 bin 500 TL'yi bulurken, sınav ücretleri ve ehliyet harcıyla birlikte fiyatı 10 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

YENİ YILDA 20 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Günümüzde 10 bin TL'ye ehliyet alınırken, 2024 yılında beklenen dev zam paylaşıldı. 2024 yılında yapılacak harç zammıyla birlikte kurs ücretlerine gelecek zam da paylaşıldı. Bir kişinin ehliyeti alabilmesi için gerekli miktar günümüzde 10 bin TL'yi bulurken, 2024 itibariyle 20 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu zam ise yüzde 100 zamma tekabül ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız
Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Ücretliler vergi yükü altında eziliyor
Ücretliler vergi yükü altında eziliyor
Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda