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EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti

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EGM'de 127 personel, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etti
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde görev yapan 127 personelin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettirilerek Polis Başmüfettişi olarak atamalarının yapıldığı bildirildi.

EGM'nin resmi sosyal medya hesabından Genel Müdür Erol Ayyıldız imzası ile yapılan paylaşımda, "2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelimiz 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi ile Polis Başmüfettişi olarak atanmıştır. Ataması yapılan mesai arkadaşlarıma yeni görevlerinde üstün başarılar dilerim." ifadeleri kullanıldı.

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