Eğitim Sisteminde Çığır Açacak Yenilik! 2. Dönemden İtibaren Böyle Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle 4. sınıf öğrencileri için sınav saatlerini kaldırdı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu değişikliklerin amacını açıkladı ve bu yeni yaklaşımın eğitim sisteminde nasıl bir fark yaratacağını belirtti.

Neden 4. Sınıf Sınav Saatleri Kaldırıldı?

Kemal Bülbül, mevcut yönetmeliğin 1, 2 ve 3. sınıflarda zaten sınav yapılmadığını belirterek, yeni yönetmelikle birlikte 4. sınıf öğrencileri için de sınav saatlerini kaldırdıklarını söyledi. Bülbül, bu değişikliğin temel nedenini şu şekilde açıkladı: "Sınıf içerisinde öğrenci-öğretmen etkileşimi var. Tüm eğitimciler bu etkileşime göre öğretmenin değerlendirme yapmasının daha sağlıklı olduğunu düşünürler. Biz, tek bir saat içerisindeki öğrencinin kendisine sorulan 20 soruluk bir soru kağıdına cevap vermesi yerine süreç içerisinde kendisine verilen çalışma kağıtlarına öğrencinin cevap verdiği ve öğretmenin geri bildirim sonucunda hem öğretmenin öğrencinin ne yaptığının farkına varması, hem de geri bildirimle birlikte velinin de öğrencinin sınıf içerisinde neler yaptığını görebilmesi ve tüm değerlendirmelerin geniş bir zamana yayılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünerek yönetmelikte bu değişikliği yaptık."

Sınavların Öğrenci Psikolojisine Etkisi

Bülbül, belli bir saatte sınav uygulamasının öğrenci psikolojisi için uygun olmadığına da dikkat çekti. "Aslında belli bir saatte sınav yapılması öğrencinin psikolojisine uygun değil" diyen Bülbül, öğrencilere şunları söylediğini açıkladı: "'Şu saatte sana bir sınav yapacağız; 10 tane, 20 tane soru soracağız ve üst üste cevap vererek durumunu ortaya koyacaksın.' Bunun yerine öğretmen, sınıf içerisinde bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikte öğrencinin verdiği cevapları daha sonra değerlendiriyor. Bu, hem öğrencinin sınıf içerisindeki gelişiminin daha sağlıklı olmasına neden oluyor, hem de aslında sınav kaygısı yaşamadan sınav sorularına cevap vermiş oluyor. Sınav odaklı bir ölçme sistemi yerine sonuç odaklı bir ölçme sistemine geçiyoruz. Aslında tek bir saatte sınav yapmak öğrenci psikolojisine uygun değil, biz bunu sürece yaymış oluyoruz."

Değerlendirmenin Zamanı Geldi

Sınıf içerisinde yapılacak etkinliklerle öğrencilerin belli bir seviyeye geleceğini ifade eden Bülbül, "Sınav yapmak her zaman öğrencilerin sıralanmasına neden oluyor; yani sınıf içerisinde bir sınav yaptığınızda bir öğrenci birinci, bir öğrenci sonuncu olmuş oluyor. Oysa bunun yerine öğrenci derslere katılabiliyor mu, katıldığı zaman kendisine verilen yönergelere nasıl cevap veriyor ve bunları doğru yapabiliyor mu, bunu görmüş oluyoruz. Öğretmen de anında geri bildirim verdiği zaman öğrenci de kendi eksiğinin farkına varmış oluyor. Anında geri bildirim vermesi; hem veli öğrencisinin eksiğini görmüyor, hem de öğrenci kendi eksikliğini giderebilir. Dolayısıyla sınıf içerisinde belli bir zamana yayılmış bir değerlendirme öğrenci için yararlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ortak Sınavlar: 6. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar

MEB, ortaokul ve liselerde zaten yapılan tüm sınavların ortak olarak yapılacağını hatırlatan Bülbül, yönetmelik değişikliğinde yer alan ortak sınav ibaresini açarak, "Bu yönetmelik ifadesi net değildi. Biz 6. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıflarda ortak yazılı sınav yapılmasını kararlaştırdık. Ortak yazılı sınavlar 3 farklı boyutta yapılacak. Bunlardan bir kısmı Bakanlık tarafından ülke genelinde yapılacak. Bir kısmı iller tarafından ortak yazılı sınav olarak yapılacak; kalan sınavlar da okullar tarafından yapılacak" dedi.

MEB'in bu önemli değişiklikleriyle 4. sınıf öğrencileri daha rahat bir eğitim süreci geçirecek ve öğretmenler, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edebilecekler. Bu yeni yöntem, eğitim sisteminde olumlu etkiler yaratacak gibi görünüyor.