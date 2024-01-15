  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. DSP'NİN TARSUSLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CHP’YE KAZAN KALDIRANLARI PARTİSİNE DAVET ETTİ! SEÇER'E KENDİ SLOGANIYLA GÖNDERME YAPTI

DSP'NİN TARSUSLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CHP’YE KAZAN KALDIRANLARI PARTİSİNE DAVET ETTİ! SEÇER'E KENDİ SLOGANIYLA GÖNDERME YAPTI

Yayınlanma:
DSP'NİN TARSUSLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CHP’YE KAZAN KALDIRANLARI PARTİSİNE DAVET ETTİ! SEÇER'E KENDİ SLOGANIYLA GÖNDERME YAPTI
DSP’nin Tarsuslu Genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan, Mersin’de CHP’nin aday listesine kazan kaldıran CHP’lileri partisine davet etti Küçükkapdan, “Gelin, DSP’ye katılın. Çevremizdeki CHP’lilerden her gün, ‘Biz bir daha CHP’ye oy vermeyeceğiz’ sözünü duyuyoruz. Başka krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok” dedi.

CHP’nin olaylı PM toplantısı sonrasında başta mevcut belediye başkanları Neşet Tarhan, Haluk Bozdoğan ve partinin önemli isimleri açıklanan aday listelerine tepki göstermişti.

Seçimlere bağımsız girmeye hazırlanan CHP’li çok sayıda isme Demokratik Sol Parti’nin Tarsuslu Genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan’dan flaş çağrı geldi.

Daha önce Mersin Büyükşehir’de ve 13 ilçede DSP’nin kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyuran Küçükkapdan, CHP’ye kazan kaldıran isimlere DSP’ye katılma çağrısı yaptı.

emrah.png

DSP genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan, “Gelin, DSP’ye katılın. Başka krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok. Siyasi parti sayısı azaldıkça otoriter rejimlerin işaretleri ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmenin yolu herkesin kendini ifade edebileceği, örgütlenebileceği partilerin olmasıdır. DSP’nin bu yerel yönetimlerde yaklaşım olarak genelin dışında, farklılığını ortaya koyarak gereken sonucu alacağına inanıyorum” dedi.

“ÇEVREMİZDEKİ CHP’LİLER HER GÜN ‘BİZ BİR DAHA CHP’YE OY VERMEYECEĞİZ’ DİYOR!”

DSP’li Küçükkapdan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çevremizdeki CHP’lilerden her gün, ‘Biz bir daha CHP’ye oy vermeyeceğiz’ sözünü duyuyoruz. Halkımız, yaşananları çok iyi bir şekilde görüyor ve yorumluyor. Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, emekten yana olan tüm belediye başkanlarına kapımız açık. Net bir çağrıda bulunuyorum. ‘Bizim iki gücümüz var: Hak ve halk’ diyen siyasiler; gelin, DSP’ye katılın. Başka krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok.”

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
SED Ödemeleri Yarın Sabah Saat 09:00 İtibariyle Hesaplara Zamlı Olarak Yatmaya Başlayacak! Toplamda 3571 TL Hesaplara Yatacak
SED Ödemeleri Yarın Sabah Saat 09:00 İtibariyle Hesaplara Zamlı Olarak Yatmaya Başlayacak! Toplamda 3571 TL Hesaplara Yatacak
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Sarsıcı Adım: Terörle Mücadelede Çığır Açan Karar!
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Sarsıcı Adım: Terörle Mücadelede Çığır Açan Karar!
Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam İçin Tarih Verildi! O Tarihte Fiyatlar Dört Katına Çıkacak
Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam İçin Tarih Verildi! O Tarihte Fiyatlar Dört Katına Çıkacak
Ziraat Bankası Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel 100 TL Para İadesi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar
Ziraat Bankası Akıllı Telefon Kullanıcılarına Özel 100 TL Para İadesi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar
Doğal Gaz Desteği ve Ücretsiz Doğal Gaz: 2024'e Kadar Devam Ediyor mu?
Doğal Gaz Desteği ve Ücretsiz Doğal Gaz: 2024'e Kadar Devam Ediyor mu?
MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
10 soruda yerel seçimin merak edilenleri
10 soruda yerel seçimin merak edilenleri