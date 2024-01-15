DSP'NİN TARSUSLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CHP’YE KAZAN KALDIRANLARI PARTİSİNE DAVET ETTİ! SEÇER'E KENDİ SLOGANIYLA GÖNDERME YAPTI

CHP’nin olaylı PM toplantısı sonrasında başta mevcut belediye başkanları Neşet Tarhan, Haluk Bozdoğan ve partinin önemli isimleri açıklanan aday listelerine tepki göstermişti.

Seçimlere bağımsız girmeye hazırlanan CHP’li çok sayıda isme Demokratik Sol Parti’nin Tarsuslu Genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan’dan flaş çağrı geldi.

Daha önce Mersin Büyükşehir’de ve 13 ilçede DSP’nin kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyuran Küçükkapdan, CHP’ye kazan kaldıran isimlere DSP’ye katılma çağrısı yaptı.

DSP genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan, “Gelin, DSP’ye katılın. Başka krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok. Siyasi parti sayısı azaldıkça otoriter rejimlerin işaretleri ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmenin yolu herkesin kendini ifade edebileceği, örgütlenebileceği partilerin olmasıdır. DSP’nin bu yerel yönetimlerde yaklaşım olarak genelin dışında, farklılığını ortaya koyarak gereken sonucu alacağına inanıyorum” dedi.

“ÇEVREMİZDEKİ CHP’LİLER HER GÜN ‘BİZ BİR DAHA CHP’YE OY VERMEYECEĞİZ’ DİYOR!”

DSP’li Küçükkapdan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çevremizdeki CHP’lilerden her gün, ‘Biz bir daha CHP’ye oy vermeyeceğiz’ sözünü duyuyoruz. Halkımız, yaşananları çok iyi bir şekilde görüyor ve yorumluyor. Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, emekten yana olan tüm belediye başkanlarına kapımız açık. Net bir çağrıda bulunuyorum. ‘Bizim iki gücümüz var: Hak ve halk’ diyen siyasiler; gelin, DSP’ye katılın. Başka krizlerin, kaosların içinde debelenmeye gerek yok.”