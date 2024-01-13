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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Sarsıcı Adım: Terörle Mücadelede Çığır Açan Karar!

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Sarsıcı Adım: Terörle Mücadelede Çığır Açan Karar!
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı küresel emperyalist saldırılara karşı, Parti Meclisi cesur bir duruş sergiliyor. Terörle mücadelede diplomatik çözümler vurgulanırken, ABD'ye karşı alınması gereken önlemler sıralanıyor. Çözümün güçlü ve birleşmiş bir Türk Milleti olduğu vurgulanarak, vatan sevgisi ve şehitlere olan borç ön plana çıkıyor.

Küresel emperyalizm, terör örgütleri aracılığıyla ve vekâlet savaşı stratejisiyle saldırılarını sürdürüyor. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 9 vatan evladı daha şehadet mertebesine ulaştı. Başımız sağ olsun.

Bu süreç daha fazla böyle devam edemez! Türkiye'nin, 40 yıldır karşı karşıya bırakıldığı bu stratejiye karşı dirayetli ve kararlı duruşunu 1999'da olduğu gibi yeniden ortaya koyma zamanı gelmiştir.

Terörle mücadele, onları kullananlarla yapılacak diplomatik mücadele ile olmalıdır. Şehit haberlerine karşı "biz de şu kadar terörist öldürdük" açıklaması olayın ciddiyetine zarar verecektir. Terörle mücadelenin sonuçları maç skorları düzlemine indirgenemez!

Kara harekâtı ve savaş sadece devletler arasında olabilir. Karşımızdaki taşeron bir terör örgütüdür, gayri nizami çatışma yürütülmektedir. Ama asıl düşman ABD'dir ve onunla topraklarımız üzerindeki hak ve olanakları ortadan kaldırarak işe başlamalıyız.

ABD'ye yapılması gerekenler:

Derhal bir nota verilmelidir.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Genel Kuruluna getirilmesinin askıya alındığı TBMM Başkanı tarafından resmen açıklanmalıdır.

Ülkemizde bulunan askeri ve diplomatik görevdeki tüm ABD ve UK vatandaşları ülkelerine gönderilmelidir.

Topraklarımızdaki tüm ABD üsleri kapatılmalı ve buradaki askerler sınır dışı edilmelidir.
NATO ile olan ilişkiler geçici olarak askıya alınmalıdır.

PKK başta olmak üzere terör örgütlerine sempatiyle yaklaşan tüm kurumlar kapatılmalı, yöneticileri adalete teslim edilmelidir.

Tüm bunlardan sonra karşımıza bir devlet çıkarsa 85 milyon Türk Milleti gereğini seve seve yapacaktır.
Bıçak kemiğe dayanmıştır! Şehitlerimize borcumuz budur. Vatan sağolsun!

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