Dolar Gece Yarısı Depara Kalktı! Çizelgeler Doların 46 TL Olduğunu Gösterdi

Dolar kuru, finans piyasalarında sıklıkla takip edilen bir gösterge olmakla birlikte, aslında doların değerindeki artışlar sadece yatırımcıları etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda genel halkı da dolaylı bir şekilde etkiliyor. Dolar kurundaki yükseliş, özellikle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar için zam anlamına gelmekte. Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'de yakın bir gelecekte yeni bir kur şoku yaşanabileceğini öne sürerek, Dolar/TL paritesinin 45 liraya kadar çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Seçim Ekonomisi ve Dolar Kuru Üzerindeki Baskılar

Geçmiş yıllarda yaşanan 'seçim ekonomisi' nedeniyle dolar kurunun üzerinde oluşturulan baskının tam anlamıyla ortadan kaldırılmadığını belirten Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın halihazırda düşük yoğunlukta olsa da piyasalara müdahale etmeye devam ettiğini açıkladı. Geçer, dolar kurunda yaşanabilecek artışlar konusunda çarpıcı iddialarda bulundu.

Geçer'in Analizi ve Beklentileri

Selçuk Geçer'in dolar ile ilgili açıklamalarına göre, beklenen yükseliş oldukça dikkat çekici. Geçer'in beklentisine göre, dolar kuru 31 Mart seçimlerine kadar 35 liralara kadar çıkabilir. Ancak, seçim sonrasında 28 Mayıs sonrası gibi ani bir kur patlaması yaşanabilir. Türkiye ekonomisi, istese de istemese de, seçimlerin ardından dolar kurunu 45 liraya kadar çıkarmak zorunda kalabilir.

Geçer, gelecekteki kur şokunu geçmişte yaşananlarla karıştırmamak gerektiğini vurguluyor. Şu anda doların gerçek değerinin 45 lira sınırında olduğunu belirten Geçer, 2024 yılının enflasyonunu eklediğimizde Haziran 2024 gibi doların gerçek değerinin 60 liraları geçeceğini iddia ediyor. Bu durumda, kur üzerindeki baskının tamamen ortadan kaldırılması kaçınılmaz olacak.