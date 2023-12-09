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Doğalgaz Destek Ödemelerine Sessiz Sedasız Rekor Zam!

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Doğalgaz Destek Ödemelerine Sessiz Sedasız Rekor Zam!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik doğalgaz desteğini artırıyor. Yapılan düzenleme ile aylık 112 ila 312 lira arasındaki destek, 188 ila 438 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan güncelleme, vatandaşlara daha etkili ve düzenli bir yardım sunmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önemli bir duyuru geldi. Dar gelirli ailelere yönelik doğalgaz desteklerinde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgi verildi. Bakanlık, doğal gaz desteklerini aylık 112 ila 312 lira arasından 188 lira ila 438 liraya çıkardığını duyurdu.

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Yükselen Doğal Gaz Desteği: Detaylı Açıklama

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yapılan yeni doğal gaz düzenlemesine dair yazılı bir bildiri yayımlandı. Daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında tahsisat yapılan doğal gaz desteklerinde, yapılan düzenleme ile bu miktarın 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkarıldığı belirtildi.

Artan Yardımlar, Düzenli Ödemeler

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

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Doğal Gaz Desteği: Vatandaşların Yararına Yapılan İyileştirmeler

Bu güncelleme, dar gelirli ailelere yönelik doğal gaz desteğinde önemli bir artışı beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, daha yüksek tutarlı ve düzenli ödemelerle kış aylarında daha etkili bir şekilde desteklenmiş olacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu adımın vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir katkı olduğunu vurguluyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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